مفاجأة.. نجوى إبراهيم تكشف كيف تظهر بصحة جيدة رغم محاربتها المرض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«عملت 7 آلاف عملية وعيانة عندي سرطانات، وعندي 80 سنة وهموت قريب».. بهذه الكلمات أدخلت الإعلامية نجوى إبراهيم، صاحبة البسمة والتاريخ الإعلامي، القلق في نفوس مُحبيها، بعدما صدمتهما بحالتها الصحية إذ وصفت نفسها بـ«الغلبانة» ردًا على منتقديها.

خبر صادم، أطلقته نجوى إبراهيم «ماما نجوى» بوجه متابعيها، وهي تكشف عن حالتها الصحية، إذ قالت إنها تخطت من العُمر 8 عقود، وتحارب المرض اللعين، فضلًا عن خضوعها لعدة عمليات جراحية، حتى إنها تنبأت بالوفاة والاعتزال قريبًا.

وعلى الفور، تصدرت الإعلامية نجوى إبراهيم محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط لحلقات برامجها المتنوعة في كل مكان وزمان، بل لحديثها عن خبر محاربتها للسرطان، الذي تحول لثورة حب تطالب بالدعاء والشفاء العاجل لها.

نجوى إبراهيم تكشف كيف تظهر بصحة جيدة رغم محاربتها للسرطان

ملامح تحتفظ بجمالها، وإطلالة ثابتة ومميزة لم تختلف عما كانت تظهر به في الماضي، هكذا يكون ظهور الإعلامية نجوى إبراهيم، التي كشفت عن سر جمالها على الرغم من تقدم عمرها، ومحاربتها للسرطان.

وكانت الإعلامية نجوى إبراهيم، تحدثت في حلقتها خلال تقديمها برنامج «بيت العز» عبر إذاعة «نجوم إف إم» قبل الحلقة التي كشفت فيها عن مرضها، عن سر إطلالتها الشبابية دومًا، ومدة احتفاظها بملامحها، قائلة: «الناس بتقولي مش بتعجزي ليه؟».

وكشفت الإعلامية نجوى إبراهيم عن سرها، قائلة: «القلب الأبيض، والضحكة مخلتنيش أعجز، أنا كل هدومي في الدولاب بيضاء، وعمر ما كان عندي غل، وهو ده السر».

وكانت الإعلامية الشهيرة صدمت محبيها، مؤخرًا بسبب حالتها الصحية، قائلة: «أنا أول مرة أقرأ كومنتات كتير جدًا على حاجة نزلت، يا نهار أبيض على اللي اتقال، ما تروحوا يا جماعة تتعالجوا.. إنتو عايزيني أعتزل؟ ما ضروري الواحد يعتزل هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟ ممكن أعتزل الأسبوع اللي جاي».

وتابعت نجوى إبراهيم: «سني 80 سنة وعندي سرطانات وعاملة 7 آلاف عملية، وهعتزل وهموت قريب الناس بتستكتر على غيرها الابتسامة، وليه لازم كل الناس اللي بتضحك يبقى عندها ملايين؟ ما تقولوا الحمد لله.. يا رب أبقى زيه وبسم الله ما شاء الله، ومن شر حاسد إذا حسد، انتو إيه اللي يريحكم أعتزل؟».

وعلقت الإعلامية نجوى إبراهيم، لـ«الوطن» عقب حديثها عن وعكتها الصحية، والحديث عن الاعتزال، قائلة: «أنا الحمد لله كويسة وبخير».