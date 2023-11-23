تحذير لبعض الفئات من طقس الجمعة.. ونصائح إلى الأمهات لوقاية أطفالهن

القاهرة - سمر حسين - صحة

تظل الأمهات وربات المنازل، يحملن على عاتقهن القلق من التغيرات الجوية، واضطرابات الطقس، خاصة إن الأمر يتعلق بصحة الأطفال الصغار، الذين يكونون عُرضة للأمراض الفيروسية، المتعلقة بالظواهر الجوية واختلاف درجات الحرارة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس الجمعة المقبل، إذ أكدت وجود أتربة عالقة طوال فترات النهار، على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة، بينما من المحتمل سقوط أمطار خفيفة في الليل بمناطق حلايب وشلاتين.

الفئات الممنوعة من الخروج وقت الريح الترابية

وأكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، ضرورة تجنب خروج الأطفال وكبار السن خلال فترات الرياح والأتربة، وذلك خلال حديثه لـ«هُن» إذ نصح بضرورة خضوع الأطفال للقاحات الإنفلونزا، واستخدام بخاخ الأنف، مع المُطهر الطبيعي الذي يعمل على طرد البلغم.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعدة نصائح للحماية من الأمراض والمشكلات الصحية مع التقلبات الجوية مثل كبار السن والأطفال، والتي جاءت على النحو التالي:

- محاولة تجنب خروج الأطفال وقت التقلبات الجوية.

- تغطية الأنف عند الخروج.

- ارتداء الكمامة عند الحاجة.

- ضرورة إغلاق نوافذ المنازل، لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف.

- ضرورة نظافة أرضيات المنزل والأسطح، لتجنب الأتربة العالقة.

- ارتداء الملابس المناسبة للحماية من التيارات الهوائية.

وكان دكتور محمد دسوقي أخصائى الأطفال وحديثي الولادة، أكد من قبل في تصريحات خاصة لـ«هن»، إن ملابس الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 7 سنوات، تزيد طبقة واحدة، وتزيد طبقتين للأطفال الذين تقل أعمارهم عن هذا العمر.