ما أسباب تساقط الشعر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

قال البروفيسور يورج فاولهابر إن لتساقط الشعر أسباباً عديدة على رأسها العامل الوراثي، وسوء التغذية، مثل نقص الحديد، والزنك.

وأضاف عضو الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية أن من أسبابه أيضاً بعض الأمراض مثل أمراض الغدة الدرقية، فرط نشاط الغدة الدرقية، أو قصورها، أو متلازمة تكيس المبايض، وبسبب الندبات أو فقدان الأنسجة في الرأس، نتيجة الذئبة الحمامية والصدفية، مثلاً أو تصلب الجلد، والالتهابات الفطرية أو البكتيرية، إلى جانب العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي بسبب السرطان.

أسباب نفسية

وإلى جانب الأسباب العضوية يسقط الشعر لأسباب نفسية أيضاً مثل التوتر النفسي المستمر، والاكتئاب.

وشدد البروفيسور فاولهابر على ضرورة استشارة الطبيب عند تساقط الشعر بمعدل يزيد عن 100 خصلة يومياً، وذلك لتحديد سببه الحقيقي، والعلاج في الوقت المناسب.