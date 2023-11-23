وفري فلوسك.. أسهل الوصفات لتنظيف البطاطين في المنزل بفصل الشتاء

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع بداية فصل الشتاء، تبدأ معظم الأمهات وربات البيوت بإخراج البطاطين والملابس الثقيلة لتغسلها، وتكون جاهزة في الأيام الباردة، ومعظم السيدات ترسل البطاطين إلى المغسلة، لكي تخلص من أي رائحة كريهة نتيجة تخزين لفترة طويلة أثناء الصيف وللتأكد من نظافتها، ويكون ذلك مكلفا في بعض الأحيان.

لذا تستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أفضل طريقة لغسل المفارش الثقيلة والبطاطين الشتوية في المنزل بتكلفة أقل، وبوصفات بسيطة وغير مكلفة، بحسب ما روته بعض ربات المنزل، وذلك خوفا من غسلها في الخارج لضمان نظافتها وعدم انتقال العدوى أو البكتريا.

طرق غسل البطاطين في المنزل

خطوات طريقة غسل البطاطين في المنزل بوصفة سهلة وبسيطة، نذكرها في السطور التالية:

- الخطوة الأولى: احضري كمية مناسبة من الملح كمية والبيكربوناتو والمسحوق الجاف.

- الخطوة الثانية: ابدأي بنفض البطاطين جيدًا من الغبار والأتربة والوبر، ثم افردي البطانية وضعيى عليها الخليط السابق.

- الخطوة الثالثة: امزجي الخليط مع البطانية أو اللحاف، باستخدام فوطة مبللة على نختلف الأجزاء، ويمكن الاستعانة بفرشاة ناعمة لفعل ذلك.

- الخطوة الرابعة: نظفي البطانية بشكل جيد للتخلص من باقي الخليط الجاف، مع الحرص على استخدام بفوطة نظيفة مبللة نظيفة.

- الخطوة الخامسة: ضعي البطانية في الهواء والشمس حتى تجف بشكل كامل.

كيفية تعطير البطاطين في فصل الشتاء

- احضري كوب صغير من الخل الأبيض.

- كوب كبير معطر الملابس السائل.

- كوب صغير سائل استحمام شاور جل ذو رائحة لطيفة ومنعشة.

- احضري زجاجة بخاخة.

- أحضري بخاخة كبيرة، ثم ضعي بها المكونات السابقة، ثم رجي البخاخة جيداً.

- افردي البطانية وضعي عليها الخليط، ثم اتركيها في الهواء والشمس طوال ساعات النهار.