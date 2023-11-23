فوائد "فيتامين د".. إليك كل ما تريد معرفته

محمد اسماعيل - القاهرة - "فيتامين د" مهم في الحفاظ على الصحة، لذلك نقصه يؤدي إلى عواقب كثيرة وخطيرة.

ووفقا للدكتور ألكسندر مياسنيكوف، يحتاج الجسم لفيتامين D، لهذه الأسباب:

1- لتعزيز صحة العظام، حيث إن إحدى مهامه هي الوقاية من هشاشة العظام. كما أنه ضروري لامتصاص الكالسيوم بصورة صحيحة، الذي بدوره يضمن قوة العظام والأسنان، وفقا لـ فيستي. رو.

2 - للعضلات، وفقا للإحصائيات نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى ظهور آلام العضلات وزيادة خطر الإصابة بأمراض مختلفة.

3 - للصحة العامة، يلعب فيتامين D دور مقوي الهيكل العظمي وكذلك دور هرمون يؤثر في مستوى عمل مختلف أنظمة الجسم بدءا بالدماغ وانتهاء بأغشية الخلايا.

وينصح مياسنيكوف النساء الحوامل والأطفال من الصغر وكبار السن والنباتيين والأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكلى وامتصاص الدهون ومن يعاني من الداء العظمي الغضروفي وأمراض أخرى بتناول فيتامين D.

ووفقا له، يجب الحصول على فيتامين D من مصادر طبيعية- ضوء الشمس، المواد الغذائية - بعض أنواع الأسماك والحليب. وفي حالة نقص هذا الفيتامين في الأطعمة وقلة ضوء الشمس، يمكن الحصول عليه من المكملات الغذائية الخاصة - كبسولات فيتامين D.

ويؤكد الطبيب على ضرورة تناول فيتامين D وفقا لتعليمات الطبيب أو التعليمات التي ترفقها الشركة المنتجة.