زيت الخروع.. يخفف حكة فروة الرأس ويحارب قشرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

زيت الخروع بمثابة إكسير الصحة والجمال للشعر، حيث يعمل على تقويته ويمنحه مظهراً ساحراً يأسر الألباب.

وأوضحت مجلة "Jolie" أنه غني بفيتامين E والأحماض الدهنية الأساسية المفيدة للشعر، وبالتالي فهو يحفز نمو الشعر، ويعمل على تقوية جذوره، مما يحميه من التقصف والتساقط.

ملمس الحرير

وأضافت المجلة أنه يعمل أيضاً على ترطيب الشعر، ويمنحه ملمساً ناعماً مثل الحرير، ويروض الشعر العنيد ويجعل من السهل تمشيطه وتصفيفه.

ويساعد زيت الخروع أيضاً على تمتع الشعر بمظهر أكثر كثافة، ويضفي عليه لمعاناً يخطف الأنظار.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل على تخفيف حكة فروة الرأس ويحارب قشرة الرأس لتأثيره المثبط للالتهابات والمضاد للبكتيريا.