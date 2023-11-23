جرس إنذار مبكر.. 7 علامات تنذر بورم سرطاني في الصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، حيث يُصيب أنسجة الثدي.

ويحدث عندما تنمو خلايا الثدي بشكل غير طبيعي، وتتكاثر هذه الخلايا بسرعة أكبر من الخلايا السليمة، وتشكّل كتلة أو ورمًا.

وكشف استشاري جراحة الأورام البريطاني، ليستر بار، عن 7 علامات تحذيرية تنذر بوجود ورم سرطاني في الصدر، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

قال ليستر: "تتمثل العلامة الأولى في ظهور الكتل والانتفاخات في أنسجة الثدي، سواء كان رجلاً أو امرأة، يجب فحصها من قبل الطبيب، فهذا دليل على أن هناك شيئًا ما ليس على ما يرام".

وتابع: "يجب عليك أيضًا الانتباه إلى مظهر وملمس، التجعد ونتوءات الجلد علامات على حدوث شيء ما تحت السطح".

وأضاف: "من الضروري النظر إلى الثدي، وملاحظة أي تغييرات في مظهر الجلد أو لونه".

وأشار إلى، يجب الانتباه أيضًا إلى تغييرات في لون أو شكل "حلمة الثدي".

وقال بار: "في بعض الأحيان، يمكن أن يتسبب سرطان الثدي في تسرب إفرازات دموية من الحلمتين".

وتابع: "يُوصي بالذهاب للطبيب فورا إذا لاحظت أي تهيج في الجلد أو تغيرات في ملمسه، مثل الحكة والاحمرار وجفاف الجلد".

ونصح استشاري جراحة الأورام، بضرورة الذهاب للطبيب المختص فورًا عند ملاحظة أي من هذه الأعراض فورًا، كلما تم اكتشاف أي نوع من السرطان مبكرًا، زادت فرص الشفاء التام.

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