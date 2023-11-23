عاجل.. نوات الإسكندرية تتواصل.. وتحذير من عادة خاطئة في أوقات الأمطار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الفترة من 22 حتى 25 نوفمبر الجاري، تضرب نوة «باقي المكنسة» محافظة الإسكندرية، وتتسبب في هطول الأمطار، لذلك وجب التحذير من بعض السلوكيات التي يقوم بها البعض من الكبار والصغار أثناء الطقس الممطر، يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، ونقدم معها نصائح لربات البيوت ليبقوا أمنين في تلك الأجواء، منها فصل الأجهزة الكهربائية.

تحذير من عادات خاطئة أثناء الطقس الممطر

مع بداية هطول الأمطار، من الضروري الابتعاد عن أي أعمدة إنارة او أسلاك كهربائية، وهي نصائح يجب تنبيه الكبار والصغار لاتباعها، إذ أنها من أهم سبل السلامة في موسم الأمطار⁠، خاصة حال سقوط الأسلاك، بسبب الأمطار الغزيرة، أو التي تتدلى بشكل غير مستقر من العمود وتكون على وشك السقوط، بحسب موقع «zameen» البريطاني.

وقد لا يدرك كثير من الناس، أن هذه الأسلاك ما تزال بها كهرباء، وقد يكون لمسها قاتلا، فإذا كان لديك أطفال، قم بتعليمهم أهمية الابتعاد عن الأسلاك والأعمدة الكهربائية المتساقطة أيضًا، وفي حال رأيت هذه الأسلاك ملقاة في بركة من الماء بعد سقوط الأمطار، فابتعد عنها قدر الإمكان، لأن الاقتراب منها قد يؤدي إلى صعقك بالكهرباء.

ونظرًا لأن هذه الأسلاك تميل إلى الانكسار أثناء هطول الأمطار الغزيرة، راقب الأعمدة الكهربائية في منطقتك، ونبه السلطات المعنية إذا لزم الأمر، فقد يساعد هذا أيضًا على إنقاذ أرواح الآخرين من الحوادث المؤسفة، بالإضافة لذلك لا توقف سيارتك مباشرة تحت خطوط الكهرباء أو بجوار أعمدة الكهرباء خلال موسم الرياح الموسمية، ويوصى أيضًا بتجنب رنين أجراس أبواب الأشخاص أثناء صب الماء، خاصة إذا لم يكن الجرس مغطى بنوع ما من الظل ومعرضًا للماء.

تجنب المشي تحت المطر

يعتبر كثيرون أن المشي تحت المطر بمثابة حالة رومانسية مع سماع بعض الأغاني الهادئة، لكنها على العكس من ذلك قد تشكل خطرًا عليك، وتجنب تلك العادة من أهم الاحتياطات التي يجب اتخاذها خلال موسم الأمطار، مع الابتعاد عن المياه الموجودة على الطريق، فقد تبدو برك المياه نظيفة بشكل واضح، لكنها تحتوي على مجموعة من البكتيريا، التي يمكن أن تؤدي إلى عدد من الأمراض الفيروسية والالتهابات الفطرية، وتشكل خطرًا على مرضى السكري.

وإذا لم يكن لديك خيار آخر سوى الدخول في بركة للوصول إلى منزلك أو مكان عملك، تأكد من غسل قدمك جيدًا بالصابون والماء النظيف، ولا ترتدي الجوارب المبللة أو الأحذية المبللة، لأنها على الأرجح تحتوي على جميع أنواع الجراثيم.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الحشرات والبعوض

بالنسبة لربات البيوت هناك بعض النصائح بخصوص الطقس الممطر، منها اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد البعوض والحشرات، إذ يضع البعوض بيضه في برك المياه الراكدة، مما يجعل الرياح الموسمية موسم التكاثر المثالي لهذه الحشرات المزعجة، مما يزيد من فرص نقلها لمرض الملاريا وحمى الضنك، لذلك يجب استخدام طارد البعوض الإلكتروني أو حرق لفائف البعوض لإبعاد الحشرات، كما يمكن استخدام البخاخات الطاردة للحشرات، لكن تأكد من أنك لا تستنشقها مباشرة، واحرص على ارتداء قمصانًا ذات أكمام طويلة وتجنب الجلوس في الخارج في الظلام إن أمكن.

افصل الأجهزة الإلكترونية

من أهم نصائح السلامة خلال موسم الأمطار، بصرف النظر عن عدم لمس الأسلاك الكهربائية، هو فصل الأجهزة الإلكترونية أثناء هطول الأمطار الغزيرة، والسبب وراء ذلك هو تقلبات الجهد وتساقط الأحمال، وقد يؤدي الجهد العالي أو المنخفض للغاية إلى إتلاف أجهزتك باهظة الثمن، وإذا أصبحت الأسلاك الخاصة بك مبللة بسبب الرطوبة في الجو أو مياه الأمطار، فقد يكون من الخطر على أي شخص أن يلمس هذه الأجهزة.