يقي من أمراض القلب والسكري.. نوع من الخضار يقلل الوزن ويحمي من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

القرنبيط من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية، حيث يحتوي على فيتامينات A و C و K، بالإضافة إلى المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، لذا فهو يساهم في الوقاية من بعض الأمراض.

وفي هذا التقرير نرصد لكم فوائد القرنبيط، وفق ما كشفت أخصائية التغذية الأمريكية جينا هامشو، وفق ما أورد موقع "womenshealthmag".

1. يحتوي على نسبة عالية من الألياف:

يمكن للخضروات التي تحتوي على الألياف أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري، لذا فإن تناوله بانتظام يعد أيضًا طريقة رائعة لتعزيز صحة الجهاز الهضمي والقلب بشكل عام.

2. مصدر جيد للكولين:

الكولين هو عنصر غذائي يؤدي دورًا في وظيفة الجهاز العصبي والتمثيل الغذائي، كما أن تناول كمية كافية منه قد يساعد على وظيفة الذاكرة أيضًا.

3. تقوية المناعة:

وذلك بفضل محتواه من فيتامين سي ومضادات الأكسدة المعروفة بتأثيراتها المضادة للالتهابات وقدرتها على تعزيز وظيفة المناعة.

4. يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ك:

يلعب هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون دورًا أساسيًا في استقلاب العظام، وتنظيم مستويات الكالسيوم في الدم وتجلط الدم، ما يعني أنه يساعد جسمك على الشفاء من أي نوع من الإصابات، علاوة على ذلك يقدم القرنبيط ما يقرب من 20% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين K.

5. إنقاص الوزن:

نظرا لأنه يحتوي على 25 سعرة حرارية وغنياً بالألياف التي تعمل على إبطاء عملية الهضم وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، كما أن 92% من وزنه يتكون من الماء، لذا فإن تناوله يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم وفقدان الوزن.

6. تقليل خطر الإصابة بالسرطان:

يحتوي القرنبيط على مغذيات نباتية وهي مركبات كيميائية موجودة في النباتات ترتبط بالحماية من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان.

بالإضافة إلى نسبة عالية من الجلوكوزينات والإيزوثيوسيانات، وهما مجموعتان من مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تقلل من السرطان وتحمي على نحو خاص من سرطان الثدي والقولون والرئة والبروستاتا.

7. يحتوي على بعض العناصر الغذائية التي تحتاجها تقريبًا:

من النادر أن يتمكن طعام واحد من تغطية كل احتياجات الجسم الغذائية، لكن القرنبيط يفعل ذلك، وبغض النظر عن الفيتامينات B وC وK تعد الخضروات الصليبية مصدرًا ممتازًا لحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وأكثر من ذلك، والمعادن جميعهم التي تحتاجها للحفاظ على الصحة العامة.

8. تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب:

وفقًا لبحث نُشر عام 2020 في مجلة Nature Medicine ، يساهم الالتهاب المزمن في بعض الأمراض الرئيسية وأسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، مثل أمراض القلب والسرطان والسكري وأمراض الكلى.

كما تساهم العديد من العوامل في حدوث الالتهاب، ومن بينها اختياراتك الغذائية، لكن القرنبيط والخضروات الصليبية الأخرى لها خصائص تقاوم الالتهاب.

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