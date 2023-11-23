واقعة مرعبة.. صوت غامض يظهر في الليل فقط يثير الذعر في هذه البلدة - ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، اشتكى سكان بلدة أوماغ الإيرلندية من صوت طنين غامض يمكن سماعه ليلاً ويعطل نومهم.

وحاول مجلس مقاطعة أوماغ تحديد مصدر هذا الصوت الليلي الذي اشتكى منه العديد من السكان من جميع أنحاء البلدة الصغيرة.

لكن لسوء الحظ، كل جهودهم انتهت بالفشل، ولم يترك لهم أي خيار آخر سوى استدعاء خبراء لحل اللغز.

وهذا الصوت يصفه أهالي البلدة عادة بأنه طنين أو همهمة مستمرة تختلف عن صوت السيارات المارة ولا يمكن سماعه إلا في وقت متأخر من الليل حوالي الساعة 12 أو 1 بعد منتصف الليل. وفقا لموقع "odditycentral".

وبينما اعتاد البعض على ذلك، يدعي آخرون أنه يتعارض مع نومهم ليلاً ويطالبون بحل هذا اللغز.

وقال متحدث بإسم مجلس مقاطعة أوماغ ستيفن دونيلي: "يحقق الضباط حاليًا باستخدام معدات أو الاستعانة بشركة متخصصة، للمساعدة على اكتشاف مصدر الضوضاء".

وتابع: "لكن نظرًا للمساحة الواسعة التي أُبْلِغ عن الصوت فيها، فمن الصعب تحديد المصدر الدقيق."

وتتراوح بعض النظريات التي تُطْرَح حول مصدر الطنين الغامض بسبب آلات المزرعة أو المصانع والأطباق الطائرة.

لسوء الحظ، بعد أن فشلت محاولات الشرطة والسلطات، فكروا في إحضار خبراء أكثر كفاءة.

ومن المثير للدهشة أن أوماغ ليس المكان الوحيد الذي يعاني من صوت غامض، لكن منذ سنوات عديدة تأثرت قرية هولمفيلد الإنجليزية بهذا الصوت.

وحدثت ظاهرة مماثلة في وندسور، وهي مدينة كندية قريبة من ديترويت، وأطلق على هذا الصوت "Windsor Hum ".

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