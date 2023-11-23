ذبابة سليمة تعيش في أمعاء رجل.. وهذا ماذا حدث له؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أصيب أطباء بالصدمة بعد أن اكتشفوا ذبابة سليمة في أمعاء رجل من ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يبلغ الرجل البالغ من العمر 63 عامًا عن أي أعراض غريبة، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ولكن عندما خضع لإجراء منظار للقولون الروتيني للتحقق من سرطان الأمعاء ويتضمن إدخال أنبوب طويل ورفيع ومرن مزود بكاميرا صغيرة في الأمعاء من خلال القاع، لم يبدو أي شيء غريبا في البداية.

وأثناء إجرائه لبعض الفحوصات الطبية الروتينية أزال الأطباء بكلية الطب بجامعة ميسوري خمس زوائد صغيرة تسمى سلائل من بطانة أمعائه، كما هو مفصل في تقرير الحالة المنشور في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي.

لكنهم أصيبوا بالذهول عندما وصلوا إلى القسم العرضي من أمعاء المريض، وهو جزء من الأمعاء الغليظة يمتد عبر البطن ويمتص الجسم الماء والأملاح من المواد التي لا يستطيع هضمها.

وفي هذه اللحظة وجد الأطباء "ذبابة سليمة تمامًا"، وأوضحوا أن لم تكن تتحرك على المنظار، وكان المريض في حيرة أيضا مثلهم بشأن كيفية وصول هذه الحشرة إلى هناك.

وأخبر الأطباء أنه اتبع بروتوكول ما قبل تنظير القولون ولم يتناول سوى السوائل الصافية خلال الـ 24 ساعة التي سبقت الإجراء، من أجل تنظيف أمعائه.

وتذكر أنه تناول البيتزا والخس في المساء قبل صيامه، لكنه لم يتذكر وجود ذبابة في طعامه.

وأضاف أطباء ميسوري: "تمثل هذه الحالة اكتشافًا نادرًا للغاية بالمنظار وغموضًا حول كيفية وصول الذبابة السليمة إلى القولون".

وكانت هناك حالات تناول فيها شخص ما طعامًا ملوثًا ببيض الذباب، وفي حالات نادرة، يمكن للبيض أن ينجو من الظروف الحمضية في الجهاز الهضمي ويتغذى على الأنسجة الميتة أو الطعام الذي يبتلعه المضيف، فيما يسمى بالنغف المعوي.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن بعض المرضى المصابين لم تظهر عليهم أعراض، بينما يعاني آخرون من آلام في البطن وقيء وإسهال.

وأشار المركز السيطرة إلى حالة في عام 1984، حيث تم نقل فتاة تبلغ من العمر 12 شهرًا من ولاية واشنطن إلى الأطباء بعد أن رأت والدتها "ديدانًا متحركة" في برازها.

وقال مركز السيطرة على الأمراض: "كشفت الفحوصات للطفلة أنه تم إطعامها بالموز الناضج، والذي تم حفظه في سلة معلقة في المطبخ، وكان الذباب في كثير من الأحيان على الفاكهة وحولها.

ونصح الأطباء والدة الفتاة بتغطية جميع الفاكهة الموجودة في المنزل وغسلها قبل تناولها.

وفي واقعة أخرى، سحب الأطباء دودة تتلوى من دماغ امرأة بعد أن اشتكت من أعراض غريبة، بما في ذلك آلام في البطن.

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