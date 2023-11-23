وداعا يعقوب الشاروني.. 400 كتاب في حياة رائد أدب الطفل العربي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سيطرت حالة من الحزن على المواطنين عقب إعلان وفاة الكاتب الكبير ورائد أدب الطفل يعقوب الشاروني، عن عمر ناهز الـ92 عامًا، حصد فيهم العديد من الجوائز عن كتاباته، ونعاها العديد من الكتاب والصفحات الرسمية، منها صفحة المركز القومي لثقافة الطفل، وفي السطور التالية نقدم أبرز أعماله التي نال عنها العديد من الجوائز الشهيرة.

أبرز أعمال رائد أدب الطفل يعقوب الشاروني

قدم رائد أدب الطفل يقعوب الشاروني، لمكتبة الطفل العديد من المؤلفات التي أثرى بها عقول الصغار، حتى استحق الفوز بالعديد من الجوائز القيمة وهذه الأعمال على النحو التالي:

بلغ عدد الكُتب التي كتبها للأطفال وتم نشرها أكثر من 400 كتابًا، منها «سر الاختفاء العجيب، مُفاجأة الحفل الأخير، مُغامرة البطل منصور، الرحلة العجيبة لعروس النيل، مُغامرة زهرة مع الشجرة، عفاريت نصف الليل، صندوق نعمة ربنا، حكاية طارق وعلاء»، كما نال العديد من الجوائز.

-أبناء في العاصفة عام 2012.

-الفيل لا ينسي.

- وحيد في الصحراء.

-الاله المتكلمة.

-الفيل الوردي.

-معجزة في الصحراء عام 2013.

-اعتذار المضحك.

-آبار في الصحراء.

-مفلس فوق حمار.

-قتلتني يا شيطان.

-انفجار في معمل.

-الغريب يصطاد.

وهذه هي أبرز أعماله في مكتبة الطفل والمنشورة عبر الإنترنت، وفي قصور الثقافة ومكتبات الأسرة.

نعي الصفحة الرسمية لـ المركز القومي لثقافة الطفل

ونعى كبار الكتاب منهم محمد ناصف رئيس المركز القومي للطفل رحيل رائد أدب الطفل يعقوب الشاروني، إذ كان رئيسًا سابقًا للمركز، وكان النعي كالتالي:«ينعي الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي للطفل، وجميع العاملين بالمركز، رئيس المركز الأسبق الكاتب الكبير ورائد أدب الطفل في مصر والوطن العربي الأستاذ يعقوب الشاروني، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، الذي أثرى مكتبة الطفل بمئات الكتب الإبداعية والبحثية، وساهم في دعم ورعاية وتطوير أدب الطفل بالمركز القومي لثقافة الطفل وخارجه، من خلال المشاركة في تحكيم المسابقات الدولية والمحلية المختلفة، كما ساهم كثيرا في دعم ورعاية عدد كبير من كتاب وأدباء الأطفال من خلال الندوة الدائمة لنقد أدب الطفل والتي كان يقيمها بشكل دائم شهريا في مكتبة 6أكتوبر بالعجوزة، وفي منزله بالمنيل في وقت لاحق، والذي كان يعد منارة إشعاع ثقافي يلتقي فيه المبدعون».