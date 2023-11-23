ديفيليه "رشا باشا" فرح بطابع زمان.. فساتين أنيقة و"زفة مختلفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

تصوير: إسلام فاروق- نادر نبيل

بكوشة وشمعدانات وزفة سبعيناتي وخمسيناتي، وعلى نغمات "يا عشّاق النّبي صلّو على جماله، دي عروسة البيه تعالوا بنا نسندها له"، افتتحت الإعلامية ومصممة الأزياء رشا الجمال ديفيلية "رشا باشا"، مساء الأربعاء، و عرض أزياء مختلفة بكل المقاييس.

اعتمدت "الجمال" التصميمات المبهجة اللامعة، والتطريزات المستمدة من الحضارات المختلفة، مثل الكيمونو وهو الزي الياباني الذي أبدعت في تطريزاته اليدوية، وصممته للرجال والنساء على حد سواء.

ديفيلية "رشا باشا" لم يعترف بالـcatwalk المعتادة على السجادة الحمراء، إنما اعتمد على "الزفة" التي يتقدمها العريس والعروسة والمعازيم من مختلف الفئات العمرية، والطبقات، مطربة الزفة، والأم والأطفال والشباب وصاحبة العروسة وصديق العريس، كل منهم يتجول في "الفرح" بأزياء أنيقة ومميزة من رشا باشا، ابتداءاً من فستان الزفاف، وفستان المطربة، وصولاً لبدل الأطفال والتي صممت أيضاً بشكل "الكيمونو" المطرز.

اتسمت تصميمات "الجمال" على مزج الألوان غير النمطية، والتطريزات اليدوية البارزة، فضلاً عن أن الخامات المستخدمة مصرية وفق ما قالت "الجمال" لـ الخليج 365، "آخذ جولتى فى الأسواق الشعبية كالرويعي والجمالية للحصول على خامات لتصميماتى، ولكن هناك بعض الخيوط مستوردة"، مؤكدة أن كل التطريزات بأيادٍ مصرية 100% و"صنايعية" -على حد وصفها-.

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