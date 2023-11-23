انتبه.. 6 علامات تحذيرية تكشف الإصابة بتجلط البواسير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البواسير من المشكلات الشائعة التي يعانيها عديد من الأشخاص، ويمكن أن تسبب مجموعة من الأعراض، مثل الألم والحكة والنزيف.

وفي بعض الحالات، يحدث تجلط الدم في أحد الأوردة المنتفخة في منطقة الشرج، ما يؤدي إلى الإصابة بتجلط البواسير.

فيما يلي، نقدم لكم في السطور التالية، 7 علامات تحذيرية تكشف الإصابة بتجلط البواسير، وفقًا لما ورد في موقع Verywellhealth".

- الأسباب:

يحدث تجلط البواسير عندما تتشكل جلطة دموية داخل البواسير، وهو وريد منتفخ في فتحة الشرج أو المستقيم.

تمنع الجلطة الدموية تدفق الدم، ما يسبب أعراضًا مؤلمة.

وهناك عدة عوامل تُزيد خطر الإصابة، وتشمل:

الحمل نتيجة الضغط الذي يسببه الطفل.

الولادة.

المجهود البدني، وخاصةً رفع الأشياء الثقيلة مرارا وتكرارا.

الجلوس لفترات طويلة.

الإمساك.

الإسهال، أو البراز السائل.

السمنة، أو وجود كمية زائدة من الدهون في الجسم.

عدم استخدام المرحاض بانتظام.

- الأعراض:

ألم عند الجلوس أو المشي أو حركة الأمعاء.

حكة حول فتحة الشرج.

تورم أو ظهور كتل حول فتحة الشرج.

كتل باللون الأزرق حول فتحة الشرج.

نزيف المستقيم.

- متى يجب زيارة الطبيب؟

يُنصح بالذهاب للطبيب المختص إذا كنت تعاني تجلط البواسير مصحوبًا بالحمى، قد يكون البواسير مصابًا بالعدوى، ما يسبب خراجًا حول منطقة الشرج.

اقرأ أيضا:

طبيب يحذر من عادة شائعة للغاية قد تصيبك بالجلطات وفقدان البصر

تقي من السكري وأمراض القلب.. مادة موجودة في مطبخك تفعل العجائب بجسمك

ليلى عبد اللطيف: عام 2024 بداية الجوع وسوء التغذية وكوارث طبيعية لهذه الدول

توقعات جمانة وهبي لعام 2024: مكاسب مالية لهذه الأبراج.. وتحذر من الحسد والعين

موظفة تضع الحشيش في تورتة وتقدمه لزملائها في العمل.. لن تتوقع ما حدث معهم