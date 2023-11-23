لن تتوقعه.. مشروب يحمي القلب ويقلل الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء العمدة

ارتفاع الكوليسترول في الدم هو أحد أهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية فيجب التحكم في مستويات الكوليسترول للحفاظ على صحة القلب.

يقول محمد المنيسي أستاذ الجهاز الهضمي، بأن التوت يحتوي على مركبات تسمى الأنثوسيانين، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

وأضاف من خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن تناول التوت يمكن أن يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

مشروب التوت له عدة فوائد على صحة الجسم.

هو أحد المشروبات التي يمكن أن تساعد على خفض الكوليسترول في الدم، كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد الأخرى للجسم، مثل

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي عصير التوت على مركبات البوليفينول التي تساعد على الوقاية من التهابات المسالك البولية، كما أنه يساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك

تعزيز صحة القلب

يحتوي عصير التوت على مركبات الفلافونويد التي تساعد على خفض ضغط الدم ومنع تصلب الشرايين.

تعزيز صحة الجهاز المناعي

يحتوي عصير التوت البري على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة الضارة

نصائح طبية

هذه المشروب قد يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ولكن لا يمكنه علاج ارتفاع الكوليسترول

إذا كنت تعاني ارتفاع الكوليسترول، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد العلاج المناسب لك.

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