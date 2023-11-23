بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. آخر ظهور لنجوى إبراهيم على شاشات التلفزيون

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم ملامحها الجميلة ومظهرها الأنيق الذي تظهر به في كل اللقاءات والمناسبات على شاشة التلفزيون، إلاً أن خلف الابتسامة آلاماً شديدة تٌعاني منها، إذ أعلنت الإعلامية نجوى إبراهيم الشهيرة بـ«ماما نجوى»، إصابتها بعدد من السرطانات المختلفة، وخضوعها للكثير من العمليات الجراحية المختلفة، وفي السطور التالية نٌوثق آخر ظهور لنجوى إبراهيم.

آخر ظهور لنجوى إبراهيم

وقالت الإعلامية نجوى إبراهيم، في برنامجها «بيت العز»، المذاع على «نجوم إف إم»، إنها بلغت من العمر 80 عامًا، وتتبنأ بوفاتها القريبة، نظرا لصعوبة حالتها المرضية، وهو ما أصاب عدد كبير من مٌحبيها بالخوف والقلق الشديدين على صحتها، إلًا أنها شعرت بالحزن الكبير بعدما اطلعت على عدد من تعليقات بعض الأشخاص الذين يطالبونها بالاعتزال عن الحياة الفنية، وردت عليهم قائلة: «عايزيني اعتزل؟ أنا عندي 80 سنة، وعيانة وعندي سرطانات، وعملت 7000 عملية، أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربي عيالي، أنا فرحانة إني بكلمكم وبتشرف بكلامي معاكم، وأنهت حديثها قائلة: حبوا بعض شوية».

آخر ظهور لنجوى إبراهيم قبل إصابتها بالمرض

خلال الأيام الماضية، تصدر اسم الإعلامية الكبيرة والشهيرة بـ«ماما نجوى»، منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وأخبار الصحف، بعد إعلان إصابتها بالسرطان، وكان آخر ظهور لنجوى إبراهيم على المسرح خلال احتفالات 6 أكتوبر الشهر الماضي، الذي حضر فيه كبار الشخصيات المهمة في مُقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعددا من الوزراء.

وألقت ماما نجوى على الحاضرين بعض الكلمات ثم ذكرت أعمالها الفنية المتعلقة بالحرب وفقا لها: «أنا قدمت عملين عن الحرب يرصدان لحظات مهمة في تاريخ مصر، ودائما بحكي لأبنائي وأحفادي عن نصر أكتوبر، وشهدائنا هيفضلوا في قلوبنا، ولازم الآباء والأمهات يحكون لأولادهم عن الحدث العظيم ده».