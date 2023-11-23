رشا الجمال تُطلق تشكيلة أزياء فريدة من الخيامية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تصوير- إسلام فاروق- نادر نبيل

أقامت الإعلامية ومصممة الأزياء رشا الجمال أمس الإربعاء ديفيلية "رشا باشا" في منطقة وسط البلد بالقاهرة، حيث شاركت مجموعة من تصميماتها الفريدة التي تتميز بتطريزات الخيامية.

تألقت رشا الجمال في ديفيليها بفستان أنيق وقطعة فريدة من تصميماتها بصيحة الـ "كب" وتطريزات الخيامية. وقالت رشا الجمال لـ الخليج 365: "فستاني متعوب فيه أوي وأصغر صنايعي اشتغل فيه عنده 40 سنة، وتطريزات الفستان صنعة مصري اسمها خيامية".

وأضافت: "اسطوات الخيامية والتطريزات اليدوية في مصر مفيش منهم في العالم، والحرفة مُعرضة للإنقراض وهدفي ليس فقط الحفاظ على المهنة إنما توريثها للأجيال الجديدة، ولم يتحقق ذلك سوى حصول العمال على مردود مادي مُرضى".

وأكدت رشا الجمال أن الخامات والأقمشة والعمالة جميعها مصرية 100%، ونظراً لأن أغلب التطريزات يدوية فالقطعة الواحدة تستغرق أكثر من 22 يوم عمل.

أعربت رشا الجمال عن انبهارها بإتقان الحرفيين للتطريز وفن الخيامية بأنها تركت أغلب القطع المعروضة دون وضع بطانة، وذلك لإظهار جودة "التشطيب والتقفيل والفينشينج".

"كل شغلي مُبهج وملون ومليان تطريزات"، بذلك عبرت رشا الجمال لـ الخليج 365، عن أسلوبها المتميز في ماركة "رشا باشا" وخطها الفريد في الموضة، فهي تستمد فلسفتها الفنية من الجمع بين رموز الحضارات القديمة، وذلك باستحضار موتيفات الحضارات ومزجها معًا فى تصميماتها؛ فأغلب تصميماتها من الكيمونو اليابانى المُطرز بزهور مثل زهرة لوتس، لكنها لم تتطرق للرسومات الفرعونية لأنها تفضل الفرعوني في الطباعة وليس التطريز.

وجدير بالذكر أن ماركة "رشا باشا" لم تقتصر فقط على الملابس، إنما تطرقت للجلود والشنط والأحجار الكريمة والفضيات، والتي يتم تصنيعهم في خان الخليلي والصالحية.

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