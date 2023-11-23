5 مشروبات تزيد من ألم جرثومة المعدة.. تجنبها فورًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

جرثومة المعدة هي عدوى بكتيرية شائعة يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك حرقة المعدة وعسر الهضم والغثيان والقيء

أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث يقول من خلال تصريحاته لمصراوي، يمكن أن تؤدي العدوى أيضًا إلى مضاعفات أكثر خطورة، مثل قرحة المعدة وسرطان المعدة.

هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تزيد أعراض جرثومة المعدة تتسبب هذه المشروبات في زيادة حموضة المعدة أو تهيج بطانة المعدة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

فيما يلي 5 مشروبات يجب تجنبها إذا كنت تعاني جرثومة المعدة:

الكحول

يمكن للكحول أن يسبب تهيج المعدة وزيادة إنتاج الحمض.

القهوة والشاي

تحتوي القهوة والشاي على الكافيين، والذي يمكن أن يسبب أيضًا تهيج المعدة وزيادة إنتاج الحمض.

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على ثاني أكسيد الكربون، والذي يمكن أن يسبب انتفاخ البطن وآلام المعدة.

المشروبات الحمضية

مثل عصير الليمون والبرتقال، يمكن أن تزيد المشروبات الحمضية من حموضة المعدة والتهابها.

المشروبات الساخنة جدًا أو الباردة جدًا: يمكن أن تؤدي المشروبات الساخنة جدًا أو الباردة جدًا إلى تهيج بطانة المعدة.

بالإضافة إلى تجنب هذه المشروبات، هناك بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها على إدارة جرثومة المعدة. هذه تشمل:

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن

يجب أن يتجنب النظام الغذائي المتبع لمرضى جرثومة المعدة الأطعمة الحارة والمقلية والغنية بالدهون. عوضا عن ذلك، يجب أن يركز النظام الغذائي على الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين.

تجنب التدخين

يمكن أن يزيد التدخين من خطر الإصابة بقرحة المعدة، والتي يمكن أن تكون مضاعفة خطيرة لجرثومة المعدة.

تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب

يمكن أن تساعد الأدوية المضادة للبكتيريا في القضاء على جرثومة المعدة.

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