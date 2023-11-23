"لسبب تافه".. طبيب يغادر غرفة العمليات أثناء عملية جراحية ويعرض 8 نساء للخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في حادث غير مألوف، خرج طبيب هندي يدعى "تيجرانغ بهالافي" من غرفة العمليات في منتصف عملية جراحية، غاضبًا لأن زملاءه لم يحضروا له كوبًا من الشاي.

وكان الطبيب يجري جراحة "ربط البوق" أو منع الحمل الدائم لثماني نساء في مستشفى بمدينة ناجبور بالهند.

وبعد أن أجرى عملية جراحية لأربع من النساء، وتم تخدير الأربع الباقيات، طلب من زملائه أن يعدوا له كوبًا من الشاي.

لكن عندما عاد الموظفون دون كوب الشاي غادر غرفة العمليات فجأة دون استكمال العمليات الجراحية، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعندما أبلغت إدارة المستشفى عن الحادث أرسلت بديل لإنهاء العمليات الجراحية للنساء الأربع المتبقيات.

وذكرت قناة "إن دي تي في" إن إدارة المستشفى أصدرت قراراً بإجراء تحقيق فيما حدث.

وأوضحت المستشفى أنه سيُتَّخَذ الإجراء المناسب ضد الدكتور بناءً على النتائج.

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