أول ظهور للإعلامية نجوى إبراهيم بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. «غلطت جدا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تربعت على عرش قلوبنا، وحجزت مكانا في أذهان وفؤاد الأطفال، لطالما خرجت من شاشتها بصحبة «بقلظ»، تنقل لهم الآداب والإتيكيت، إذ تعتبر الإعلامية نجوى فؤاد صاحبة الحاضر والتاريخ، ولم يمل أو يكل المٌستقبل أيضًا من حلقاتها أو ظهورها.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أثارت الإعلامية نجوى إبراهيم، قلقًا واسعًا لمحبيها بعدما أعلنت عن إصابتها بمرض السرطان، وخضوعها لعدة عمليات جراحية، قائلة: «أنا هموت قريب».

وسرعان ما تفاعل الرواد من جمهور ومحبي الإعلامية نجوى إبراهيم مع نبأ إصابتها، إذ تفاعلوا معها، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاتها، داعيين لها بالشفاء العاجل.

أول ظهور للإعلامية نجوى إبراهيم بعد إعلان إصابتها بالسرطان

عقب أيام قليلة من إعلان الإعلامية «ماما نجوى»، مرضها بالسرطان، ومعاناتها مع العمليات الجراحية، عادت مُجددًا من خلف «الميكرفون» بحلقة جديدة عبر إذاعة الراديو، بعنوان «سيبيني براحتي»، ناقشت من خلالها التربية الصحيحة للطفل، معلقة: «هل إنك مع تسيب ابنك يعمل اللي هو عايزه؟».

وعلقت الإعلامية نجوى إبراهيم في أول ظهور لها عقب إعلان إصابتها بالسرطان، قائلة: «أنا حسيت إني غلطت جدًا، لأني مش شكاية بطبيعتي، جالي دعوات كتيرة جدًا وكلها حب، وأنا عمري ما كنت شكيت، وجلدت نفسي ليه نكدت عليكم وليه قولتلكم وده مكانش ينفع»

وتابعت: «زي ما زعلت إني نكدت عليكم فرحت لأني فضفضت معاكم».

ثم استدلت الإعلامية نجوى إبراهيم عن قوة الفلسطينيين، وإنها لا تُقارن بالمعاناة أبدًا مع المرض.

وكانت «الوطن» خصصت الصفحة الأخيرة من إصدارها الورقي لعدد أمس الأربعاء، للإعلامية نجوى إبراهيم، من أجل دعمها في رحلة مرضها التي أعلنت عنها مؤخرًا.

وعلقت نجوي إبراهيم على الملف قائلة: «أشكر كل من كتب كلمة صغيرة لكنها كبيرة عندي ولها قيمتها.. شكرًا من القلب لجريدة الوطن».