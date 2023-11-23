امرأة تحول رحلة طيران إلى كابوس لركابها- لن تتوقع ماذا حدث؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في حادثة غريبة من نوعها، تصاعدت أصوات صراخ وبكاء امرأة في حالة هستيرية على متن رحلة تابعة لشركة فرونتير إيرلاينز متجهة من هيوستن إلى دنفر عاصمة ولاية كولورادو الأمريكية، حيث زعمت أنها مختطفة.

وفقًا لموقع "NDTV"، تظهر لقطات مقطع الفيديو المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، المرأة التي لم يكشف عن هويتها، بتسلق صفوف مقاعد الركاب، مما أثار حالة من الذعر بين الركاب.

كما شُوهدت وهي تصرخ قائلًة: "توقفي عن منعي.. لقد تم اختطافي"، وهي تضرب إحدى المضيفات التي تحاول تهدئتها والسيطرة عليها.

وتدخلت سيدة أخرى لتهدئتها وبدأت في معانقتها لفترة طويلة، وفي الوقت نفسه، حاول موظفو شركة الطيران السيطرة على المرأة، وطلبوا من الركاب الآخرين العودة إلى مقاعدهم.

وأُجبرت الطائرة على الهبوط في دالاس، بولاية تكساس الأمريكية، حتى تتمكن الشرطة من إخراج المرأة.

وفي نهاية الفيديو، يمكن رؤية أحد الضباط وهو يصعد إلى الطائرة ويخرج الراكبة من الطائرة.

ولم تصدر شركة فرونتير إيرلاينز للطيران أي بيان بعد.

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