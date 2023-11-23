في آخر أيام عروض الجمعة البيضاء.. 5 طرق للاستفادة من التخفيضات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ينتظر الآلاف المواطنين «الجمعة البيضاء»، طوال شهر نوفمبر، من أجل الاستفادة من العروض والخصومات التي تعلن عنها الشركات الكبرى، سواء فيما يتعلق بالملابس، الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، أو الألعاب الرياضية وقطع الأثاث، وفي التقرير التالي تستعرض «هن» أفضل الطرق للاستعداد للتسوق في الجمعة البيضاء التي توافق آخر جمعة في شهر نوفمبر، بحسب ما ذكره موقع «dealnews»

كيفية الاستعداد للتسوق في الجمعة البيضاء

1- ضرورة تحديد الميزانية الخاصة:

يفضل أن تبدأ الأسر أو ربات البيوت في تحديد الميزانية المتعلقة بيوم التسوق في الجمعة البيضاء بالمحلات التجارية والخصومات، لكي يعرفن الأشياء الضرورية اللاتي يرغبن في شرائها.

2- متابعة الإعلانات:

من المهم متابعة الإعلانات الخاصة بالتخفيضات، ثم اختيار أفضلها عند الذهاب للشراء، فإن ذلك يوفر الوقت.

3- إمكانية التسوق عبر الإنترنت:

لا يفضل بعض الأشخاص التسوق في الأوقات التي يوجد فيها عروض، بسبب الازدحام عليها، لذا يمكن التسوق عبر الإنترنت بشكل أسهل وأسرع من إهدار الوقت في الخروج من المنزل والذهاب للمحلات.

4- كتابة قائمة المشتريات:

من المهم تدوين المشتريات التي ترغب ربة المنزل في شرائها أثناء عروض الجمعة البيضاء، من خلال كتابة قائمة أو حفظ صفحات المشتريات التي تنوي شراءها على الإنترنت حتى لا تنسى شيئا ما عند الشراء.

5- ضرورة وضع ميزانية خاصة بشراء الهدايا:

مع قرب انتهاء العام الحالي، لم يتبق سوى القليل من الوقت على بداية احتفالات رأس السنة، ويفضل الكثير من الأشخاص شراء الهدايا للأصدقاء والعائلة، ويعد هذا اليوم هو المناسب لذلك، لذا يجب الحرص على أن تخصيص ميزانية محددة للهدايا، بجانب شراء الضروريات والأساسيات المهمة للمنزل أولاً.