قبل فصل الشتاء.. 8 أعراض للالتهاب الرئوي عند الأطفال وطبيب يكشف طرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بداية فصل الشتاء، تنطلق التحذيرات من الأمراض التنفسية التي تنتشر بكثرة بين الأطفال بسبب التقلبات الجوية وتغيرات الطقس، وهو الأمر الذي حذرت منه منظمة الصحة الحالية من زيادة حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي وتفشيه في شمال الصين.

انتشار الالتهاب الرئوي بين الأطفال

أجاب الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن الالتهاب الرئوي منتشر بين الأطفال خلال فصل الشتاء خاصة أصحاب المناعة الضعيفة.

وأوضح «الحداد» في تصريحات خاصة لـ«هُن»، إن الالتهاب الرئوي، قد يكون ناتجًا عن الإصابة بالإنفلونزا، أو الفيروسات والمتحورات المختلفة على رأسها الكورونا، والفيروس المخلوي وغيرها.

أعراض الالتهاب الرئوي

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc، فإن أعراض الالتهاب الرئوي تتمثل في الآتي:

ضيق النفس

سعال

الإرهاق

فقدان الشهية

فقدان الوزن

صعوبة في التنفس.

تراكم السوائل حول الرئتين.

تسمم الدم حال تدهور الحالة الصحية.

أسباب حدوث الالتهاب الرئوي

- الإصابة بالفيروسات المرتبطة بالإنفلونزا.

- الإصابة بالفيروس المخلوي «RSV».

كيف تكون الوقاية من الالتهاب الرئوي؟

- غسل وتنظيف اليدين بانتظام.

- تطهير الأسطح التي يتم لمسها من الأتربة العالقة.

- السعال في منديل ورقي.

- تجنب التدخين، أو التدخين السلبي.