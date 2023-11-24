لماذا تهتز النافذة عند إغلاق الأبواب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ربما لاحظت ظاهرة غريبة عندما تغلق الأبواب في منزلك، بدلا من الإغلاق بنقرة هادئة ، فإنها تتسبب في اهتزاز النافذة بالكامل.

لكن هل تساءلت يومًا عن السبب وراء ذلك؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما ورد في موقع "Thequickadvisor".

- إطار الباب غير المناسب

تؤدي مشكلة إطارات الباب غير المناسبة إلى اهتزاز النافذة المجاورة لعدة أسباب، وتشمل:

1. عدم تثبيت الباب بشكل صحيح في الجدار.

2. عدم محاذاة إطار الباب بشكل صحيح مع الجدران.

3. استخدام مواد أو أدوات غير مناسبة في إطار الباب.

- ضغط الهواء السلبي:

عندما يكون الباب مغلقًا، يتدفق الهواء بحرية ما يخلق مساحة ذات ضغط هواء منخفض خلف الباب، ويسبب هذا الضغط السلبي في اهتزاز النوافذ أو الأبواب المجاورة بسهولة.

بالإضافة إلى، إذا كانت النافذة أو الباب غير مٌثبت بشكل صحيح، فقد تتسبب الاهتزازات الناتجة عن ضغط الهواء السلبي في اهتزازها.

- عدم تثبيت النافذة:

إذا ثُبِّتَت النافذة أو الزجاج بشكل فضفاض في إطارها، فسوف تهتز النافذة وتتسبب في اهتزاز الباب أيضًا.

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