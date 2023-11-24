الامارات | إعدام آلاف الطيور في ألمانيا والدنمارك بسبب أنفلونزا شديدة العدوى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى تفشي أنفلونزا الطيور في مزرعتين للدواجن بألمانيا إلى إعدام عشرات الآلاف من الديوك الرومية، وفقاً لمسؤولين محليين. وقامت مزرعة في بلدية لفيتزران شمال غرب ألمانيا بإعدام 25 ألف طائر. وقالت وزارة الزراعة في شفيرين، إن الفيروس هو النوع الفرعي «إتش 5 إن 1» شديد العدوى من أنفلونزا الطيور. وقال وزير الزراعة تيل باكهاوس: «يخشى أن يكتسب تفشي المرض مزيداً من الزخم في ضوء موسم البرد القادم».

وتم اكتشاف سلالة «إتش 5 إن 1» من أنفلونزا الطيور في مزرعة في منطقة كوكسهافن بشمال ألمانيا، حسبما أعلنت المنطقة يوم الأربعاء. وتم إعدام كل ما في تلك المزرعة من طيور. كما تم اكتشاف هذه السلالة أيضاً في ألمانيا في يوليو. يُشار إلى أن الأنفلونزا التي تنتشر عن طريق الطيور البرية، موجودة في ألمانيا منذ سنوات.

وفي الدنمارك، قالت إدارة الطب البيطري والأغذية، يوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يتم إعدام نحو 2700 من طيور الدراج في مزرعة دواجن دنماركية.