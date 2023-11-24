الامارات | حمدان ومكتوم بن محمد يُقدّمان واجب العزاء في أرملة خليفة بن ثالث الحميري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى فاطمة جمعة المهيري، أرملة المرحوم خليفة بن ثالث الحميري، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي. وأعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها جميل الصبر وحُسن العزاء.

كما قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة أرملة المرحوم خليفة بن ثالث الحميري، سائلاً الله العليّ القدير أن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.