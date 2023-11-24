الامارات | رسم أصلي لغلاف «أستيريكس» بـ 500 ألف يورو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُطرح الرسم الأصلي لغلاف مجلّد «أستيريكس إيه كليوباترا» من إنجاز مبتكر الشرائط المصوّرة ألبير أوديرزو، للبيع في مزاد ببروكسل في العاشر من ديسمبر، على ما أعلنت دار «ميلون» للمزادات.

وسيُباع هذا الرسم المُنجَز بألوان الغواش والبالغ حجمه 32 × 17 سنتيمتراً، والذي يعود إلى سنة 1963، من هاوي جمع احتفظ به «لأكثر من 50 عاماً». وأشارت دار «ميلون»، في بيان، إلى أنّ أوديرزو منحها لها «خلال عشاء مع أصدقاء». ويبلغ سعرها التقديري 500 ألف يورو. وقبل أن يحقق فيلم «أستيريكس إيه أوبيليكس: ميسيون كليوباترا» (2002) نجاحاً كبيراً في السينما، مع عائدات بنحو 25 مليون دولار في مختلف أنحاء العالم، كانت مغامرات أستيريكس في مصر عبارة عن مجلّد من الشرائط المصوّرة هو السادس في سلسلة «أستيريكس».

وجرى أيضاً اقتباس فيلم تحريكي من قصة «أستيريكس إيه كليوباترا» عام 1968. ويعود الرقم القياسي لرسم تابع لسلسلة «أستيريكس» إلى غلاف مجلّد «تور دو غول» الذي بيع بـ1.449 مليون يورو.