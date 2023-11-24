الامارات | ألوان التراث الإماراتي تزيّن «مدارس الحياة» في ديسمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برنامج غني بالمعرفة والمعلومات تقدمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لروّاد «مكتبات دبي العامة» خلال ديسمبر المقبل عبر مشروعها «مدارس الحياة»، الهادف إلى تنمية معارف وقدرات روّاد «مكتبات دبي العامة»، وبناء كفاءاتهم الثقافية والإبداعية وتطوير مهاراتهم الحياتية، حيث تمنحهم تشكيلة الجلسات التثقيفية التي تقدم باللغتين العربية والإنجليزية، فرصة استكشاف جماليات التراث الإماراتي، وأسرار حرفة التلي، وخوض مجموعة من التحديات والأنشطة المتنوّعة، والتجوال بين أروقة حي الفهيدي التاريخي، والتعرف إلى تقنيات التصوير وحقوق الملكية الفكرية، وفي الوقت نفسه الاحتفاء بـ«عيد الاتحاد الـ52» للدولة.

خلال ديسمبر المقبل، ستكون أجندة «مدارس الحياة» مزينة بألوان «التراث الإماراتي»، وتتضمن جلسة «الرمسة الإماراتية» التي تقدمها مريم الفارسي في مكتبة الطوار العامة، بينما تشرف عليها سكينة غلام البلوشي في مكتبة المنخول العامة، بينما يقدم البروفيسور شادي الطباع في مكتبتي الصفا للفنون والتصميم والمنخول العامة ورشة «جمال الفرجان: حي الفهيدي التاريخي».

وسيقدم «نادي الكتاب» لرواد مكتبة الطوار العامة جلسة «حكايات صغيرة» التي تشرف عليها لمياء توفيق، بينما تقدم داليا أبوالعطاء في مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة «لقاء مع كتاب»، أما دعاء الخليفة فستتولى تقديم سلسلة جلسات «نادي ويكي» التي تستضيفها مكتبة المنخول العامة.

وتتضمن فعاليات «نادي التلي» التي ستُقام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، تشكيلة ورش عمل مبتكرة تسلط الضوء على «حرفة التلي» التي نجحت دبي في إدراجها على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، وعبر هذه الورش ستتولى أم عزان تعريف المشاركين بتفاصيل الحرفة وفنونها وأهميتها، كما تشرف أم عزان أيضاً على ورشة «صناعة التلي» التي تستضيفها مكتبة حتا العامة، بينما تشمل فعاليات «نادي الكروشيه» مجموعة ورش تفاعلية تشرف عليها ايكاترينا بوجودينا.

وستشهد مدارس الحياة خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر المقبل في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، تنظيم برنامج «معسكر القادة التدريبي» تحت إشراف المدرب سلمان المشعل، ويهدف من خلال أنشطته التي ستُقام في مدينة حتا وحديقة مشرف، إلى تطوير مهارات المشاركين الحياتية، وتحفيزهم على الاستكشاف ومواجهة التحديات المختلفة، وتجربة العديد من الأنشطة الرياضية مثل تسلق الجبال، والمشي في الحدائق واستكشاف القرية التراثية والتجديف في البحيرة، وزيارة حديقة النحل في مدينة حتا.