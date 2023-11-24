الامارات | 19 مبتكراً عالمياً من «إكسبو لايف» مبدعو مناخ في «كوب28»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل جناح مدينة إكسبو دبي 19 مبتكراً عالمياً من برنامج «إكسبو لايف» يقدمون أفكارهم الإبداعية لصناع القرار من جميع أنحاء العالم في إطار مؤتمر المناخ «كوب28»، ومنهم أربعة من رواد الأعمال المقيمين في دول الخليج العربية الذين أظهروا أيضاً الإبداع والابتكار لمعالجة قضية تغير المناخ.

وسيشارك المبتكرون ضمن سلسلة «إكسبو لايف» للشركات الناشئة في مجال المناخ، وهي مناقشات متاحة للجمهور ستُقام في المنطقة الخضراء لـ«كوب28»، وتتماشى مع موضوعات أيام قمة المناخ.

ويساعد برنامج «إكسبو لايف» الذي أطلق في إطار «إكسبو 2020 دبي»، وأصبح جزءاً من مدينة إكسبو دبي، المبتكرين من جميع أنحاء العالم على تطوير وتوسيع نطاق الحلول التي تعمل على تحسين حياة الناس أو الحفاظ على كوكب الأرض.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج «إكسبو لايف» للابتكار يوسف كيرز: «يمثل المبتكرون العالميون الـ19 الذين تم اختيارهم للمشاركة في مؤتمر المناخ (كوب28) في مدينة إكسبو دبي مجموعة أكبر بكثير من الأفكار الإبداعية والمبتكرة من جميع أنحاء العالم، ويتمتع كل منهم بالقدرة على المساهمة في تأمين مستقبل أكثر استدامة للجميع، ونحن فخورون بتقديمهم لصناع القرار المناخي، والمساهمة في تحفيز العمل التعاوني وصنع الفرص لتحقيق تأثير أكبر».

وتُظهر سلسلة «إكسبو لايف» للشركات الناشئة في مجال المناخ محاور عدة تتضمن أساليب أكثر خضرة والحفاظ على البيئة وحمايتها، وحلولاً زراعية محلية لتحقيق الأمن الغذائي.

ومن المشاريع المشاركة «ديزرت كونترول» وهي شركة نرويجية لها مقر عمليات في دبي. إذ تسخر طين النانو السائل الحاصل على براءة اختراع في تحويل التربة الرملية الجافة إلى أراضٍ صالحة للزراعة، وتقلل احتياجات الري بأكثر من 50%.

إضافة إلى شركة «مانهات» (Manhat) التي توفر حلولاً مائية مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي في المجتمعات الساحلية، حيث تحاكي تقنيتها المبتكرة دورة المياه الطبيعية لإنتاج المياه بشكل مستدام من أسطح المياه المفتوحة دون أي بصمة كربونية. ويمكن استخدام المياه لري المحاصيل في المزارع العائمة وتوفير حل مستدام للمجتمعات الساحلية.

وتعمل «كي.إي.إس.كي» (KESK) العراقية على دمج تقنيات الطاقة الشمسية والحوسبة السحابية لبناء مشاريع طاقة بديلة، وتوليد تدفقات إيرادات جديدة.