الامارات | قمَّة المعرفة تضيء على دور الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت قمَّة المعرفة 2023 سلسلة جلساتها الحضورية، وذلك عبر جلسة حوارية عُقدت بعنوان «الذكاء الاصطناعي في الإعلام.. صناعة تجارب أصيلة ومُخصصة»، والتي شارك فيها كل من الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في موقع «أنغامي»، إيلي حبيب، والمدير الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «ميتا»، فارس عقاد، والمتحدثة التحفيزية، وصانعة المحتوى على منصة «تيك توك» الدكتورة جنى بورسلان، وأدارت الجلسة مايا حجيج، مذيعة اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ في قناة الشرق.

وأوضح إيلي حبيب أن الذكاء الاصطناعي يستخدم تحليل البيانات لفهم احتياجات الجمهور وتفضيلاتهم، وبفضل هذه التحليلات، يمكن تكييف المحتوى الإعلامي ليكون أكثر فعالية في استهداف فئات معينة من المستخدمين وفقاً لتحليل سلوكهم وتفضيلاتهم، وتخصيص المحتوى بناءً على اهتماماتهم وتفاعلاتهم، ما يعزز تجربة المستخدمين بشكل إيجابي.

وأكد فارس عقاد أن الإعلام المخصص يشير إلى المحتوى الإعلامي الذي يتم تخصيصه للمستخدمين بناءً على اهتماماتهم وسلوكياتهم عبر الإنترنت بدلاً من البحث الطويل عن المحتوى الملائم، ما يوفر وقت المستخدم ويقلل من الجهد الذي يحتاج إليه للوصول إلى المعلومات المرغوبة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في إنشاء الإعلام المتخصص من خلال تحديد اهتمامات المستخدمين وتحليل سلوكهم عبر الإنترنت.

وأوضح عقاد أن الذكاء الاصطناعي يساعد في مكافحة المعلومات المضللة والمزيفة من خلال تطوير استراتيجيات جديدة لاكتشافها ومعالجتها.

وقالت الدكتورة جنى بورسلان «إن من التأثيرات الإيجابية للذكاء الاصطناعي في الإعلام، زيادة كفاءة وسرعة إنتاج المحتوى الإعلامي من خلال القيام بالعديد من المهام التي كانت تتطلب وقتاً وجهداً بشرياً كبيرين، إضافة إلى مشاركته في تحسين جودة المحتوى من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي».