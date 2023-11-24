تطورات الحالة الصحية للإعلامية نجوى إبراهيم.. 21 يوما تحسم خطورة المرض

القاهرة - سمر حسين - صحة

ثورة من الدعم والحب، أحاطت الإعلامية نجوى إبراهيم، فور إعلان إصابتها بالمرض الخبيث خلال الأيام القليلة الماضية، إذ حاولت الإعلامية الشهيرة بـ«ماما نجوى» الرد على الانتقادات الموجهة لها، ومطالبتها بالاعتزال، وأزاحت الستار عن حالتها الصحية، مؤكدة أنها تخطت الـ80 عامًا من عمرها، وتحارب السرطانات، وهو ما أثار حالة من الحزن في قلوب مُحبيها.

التطورات الصحية للإعلامية نجوى إبراهيم.. فترة زمنية تحسم خطورة المرض

وفي أول ظهور للإعلامية نجوى إبراهيم، عبر برنامجها «بيت العز» تحدثت مُفصلًا عن مرضها، وإصابتها بالسرطان، مؤكدة إنها علمت بالإصابة قبل 3 أشهر، وحول مدى خطورة المرض، أكدت إنه خلال المدة بين «أسبوعين لـ 21 يومًا» ستعلم بمدى خطورته أو تطمئن، قائلة: «بعد أسبوعين أو 3 إن شاء الله اعرف واتطمن وأطمنكم».

وعن حالتها الصحية، أكدت الإعلامية أنها بحالة جيدة رغم المرض.

ما هو مرض نجوى إبراهيم؟

وأعلنت نجوى إبراهيم عن إصابتها بمرض السرطان، دون تحديد نوعه، ومرض السرطان هو مصطلح عام يشمل مجموعة كبيرة من الأمراض التي يمكن أن تصيب أي جزء من الجسم.

ووفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، فمن السمات المميزة للسرطان هو التولد السريع لخلايا شاذة تنمو خارج نطاق حدودها المعتادة والتي بإمكانها أن تتفشى بعد ذلك بأجزاءً مجاورة من الجسم وتنتشر في أعضاء أخرى منه؛ وتُطلق على العملية الأخيرة تسمية النقيلة، وتمثل النقائل المنتشرة على نطاق واسع.

ما علاقة عمر الإعلامية نجوى إبراهيم بالإصابة؟

كانت الإعلامية نجوى إبراهيم، كشفت إنها أُصيبت بالسرطان بعد تخطيها الـ80 عامًا من عمرها، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن شدة معدل الإصابة بالسرطان ترتفع مع التقدم في السن، وذلك بسبب تراكم مخاطر الإصابة بأنواع محدّدة منه، والتي تزداد مع التقدم في السن.

ويرتبط تراكم مخاطر الإصابة بالسرطان كلما تقدم الشخص في السن.

ما أسباب السرطان؟

عادًة ما يحدث السرطان بسبب تحول خلايا عادية إلى ورمية وقد تصل إلى ورم خبيث، والتي تحدث بسبب عدة أسباب وبعض العوامل المادية المسرطنة، على رأسها:

الأشعة فوق البنفسجية والأشعة المؤينة

العوامل الكيميائية المسرطنة، مثل مكونات دخان التبغ والكحول والأفلاتوكسين.

العوامل البيولوجية المسرطنة، مثل الالتهابات الناجمة عن بعض الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات.

ما هي طرق الوقاية من السرطان؟

الإقلاع عن تعاطي التبغ

الحفاظ على الوزن الصحي

اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة النشاط البدني بانتظام

والحصول على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد B إ

تجنب التعرّض للأشعة فوق البنفسجية

الحد من التعرض لتلوّث الهواء في الأماكن المغلقة والمفتوحة

الكشف المبكر