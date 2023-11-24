طريقة عمل سلطة وعصير البنجر في المنزل.. «هتغذي أطفالك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل البنجر إحدى الوصفات التي تتعدد طرق تحضيرها داخل المنزل سواء إذا تك تحضيره عصير أو سلطة أو حتى لاستخدامه في تحضير أطباق الطعام المختلفة، وذلك لما يتمتع به من مذاق شهي، فضلا عن غناه بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم لصحته البدنية والعقلية، إذ يسهل أكل هذا العنصر الغذائي بمختلف الطرق.

طريقة عمل سلطة البنجر

وفي البداية نقدم طريقة عمل البنجر كـ سلطة، حسبما استعرضت الشيف غادة جميل في وصفتها، من خلال برنامجها «اتفضلوا عندنا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

• مقادير عمل سلطة البنجر:

- نصف كيلو بنجر.

- حبة فلفل أخضر رومي.

- حبة بصل متوسطة الحجم.

- ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- علبة ذرة صفراء.

- كوب عصير ليمون.

- كوب زيت.

- كوب خل.

- 2 ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة صغيرة زيت زيتون.

- مكعبات ثلج.

• خطوات تحضير سلطة البنجر:

- ابدأي طريقة عمل البنجر كـ سلطة، بوضع كمية من الماء في وعاء عميق على النار، واتركيه حتى يغلي جيدًا.

- في الخطوة التالية قطعي البنجر إلى قطع متوسطة الحجم.

- فيما بعد يوضع البنجر في الماء المغلي، واتركيه حتى يصبح لينًا.

- أحضري وعاء عميق آخر وضعي به كمية من الماء ومكعبات الثلج.

- أخرجي البنجر من الماء المغلي وضعيه داخل وعاء الماء بالثلج واتركيه لدقائق.

- قطعي الفلفل الرومي لشرائح.

- كرري الأمر مع البصل وقطعيه لشرائح رقيقة.

- أحضري وعاء عميق وضعي به الخل مع الملح والفلفل والزيت وعصير الليمون، وقلبيهم بالمضرب اليدوي، ثم ضعي شرائح البصل فوقهم واستمري في التقليب.

- ضيفي الذرة الصفراء.

- في النهاية ضعي كافة المكونات داخل طبق كبير وقدميه بالهناء والشفاء.

طريقة عمل عصير البنجر

• مقادير طريقة عمل عصير البنجر:

- ثمرتان بنجر متوسطين الحجم.

- ثمرة تفاح مقشرة ومقطعة.

- 3 ثمرات جزر متوسطة الحجم.

- ملعقة طعام من بذور الشيا حسب الرغبة.

• خطوات تحضير عصير البنجر:

- قشري البنجر وقطعيه، وكرري الأمر مع التفاح والجزر بتقطيعم قطع صغيرة.

- ضعي كل من البنجر والجزر والتفاح في الخلاط الكهربي واضربيهم جيدًا.

- فيما بعد ضيفي بذور الشيا للخليط.

- اضربي الخليط مرة أخرى لدقائق.

- ضعي الثلج في الأكواب وصبي عليه عصير البنجر.

طريقة عمل سلطة البنجر الروسية

• مقادير طريقة عمل سلطة البنجر الروسية:

- بنجر مسلوق ومقطع لمكعبات صغيرة.

- نصف كوب بطاطس مكعبات مسلوقة.

- نصف كوب مكعبات جزر مسلوق.

- نصف كوب من البازلاء.

- نصف كوب طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

- نصف كوب بقدونس.

- ربع كوب كرنب مفروم ناعم.

لتحضير الصلصة:

- ملعقة كبيرة من الخردل.

- ملعقتان من عصير الليمون.

- ملعقتان كبيرتان من الخل.

- ربع كوب زيت زيتون.

- نصف ملعقة ملح.

- نصف ملعقة فلفل أسود.

• خطوات تحضير سلطة البنجر الروسية

- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل سلطة البنجر الروسية، بتحضير الصلصة.

- يتم تحضير الصلصة بوضع الخل مع الخردل وعصير الليمون وزيت الزيتون ومزجهم جيدًا.

- ضيفي الملح والفلفل للصلصة وقلبيهم جيدًا.

- في الخطوة التالية، ضعي كل من الجزر والبازلاء والبنجر والطماطم مع البقدونس والكرنب وضيفي الصلصة وقلبي المكونات جيدًا.

- ضعي المكونات داخل وعاء وقدميه.

طريقة عمل عصير البنجر والبرتقال

• مقادير عصير البنجر والبرتقال:

- 4 ثمرات برتقال.

- 3 ثمرات بنجر.

- مكعبات من الثلج.

• خطوات تحضير عصير البرتقال والبنجر

- يقشر البرتقال ثم أزيلي البذور وقطعيه لمكعبات صغيرة.

- فيما بعد يقطع البنجر أيضًا لمكعبات صغيرة.

- ضعي كل من مكعبات البرتقال والبنجر في الخلاط الكهربي واضربيهم جيدًا.

- صبي عصير البرتقال والبنجر في أكواب وضعي عليه مكعبات الثلج حسب الرغبة.