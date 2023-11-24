5 أفعال تسهل أداء صلاة الفجر في وقتها خلال فصل الشتاء.. «فضلها عظيم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الكثير من السيدات يصعب عليهن الاستيقاظ في الطقس البارد لأداء الصلاة، خاصة في فصل الشتاء، إلا أن الإيمان هو ما يدفعهن للنهوض من سريرهن لأداء صلاة الفجر في وقتها، لذا خص الله من يؤديها في ظل هذا البرد الشديد، بثواب عظيم وكبير وأعلى منازل الجنة.

فضل صلاة الفجر في الشتاء

تفضل الكثير من السيدات القيام مبكرا في الطقس البارد لأداء صلاة الفجر على وقتها، لتدعي لأبنائها ليصلح الله حالهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبوا، ويبارك لها فيهم، وفي هذا السياق، ذكرت دار الإفتاء المصرية، خلال فتوى شاركتها عبر موقعها الرسمي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوضح فيه فضل صلاة الفجر: «إن الله يضحك إلى رجلين.. رجل قام في ليلة باردة عن فراشه ولحافه ودثاره، فتوضأ ثم قام إلى الصلاة فيقول الله لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا جاء لما عندك وشفقا مما عندك، فيقول: إني أعطيته ما رجا، وأمنته مما يخاف».

وأضافت «الدار» أن أداء صلاة الفجر في الجو البارد له ثواب عظيم عند الله عز وجل، فضلا عن أن ثوابه يكون أضعاف باقي أوقات العام، وفقا لما جاء في الحديث السابق، فإن الله عز وجل يحب عبده الذي يترك الرحاة والدفئ من أجل الصلاة، خاصة مع صعوبة الوضوء ويتباهى الله به أمام ملائكته، ويقسم الله عز وجل بتلبية طلب عبده واستجابة دعائه ويحقق له ما يتمناه.

كيف تسهل عليك صلاة الفجر؟

هناك بعض الخطوات التي يمكن أن يفعلها الشخص حتى يسهل عليه الاستياقاظ مبكرا لكي يؤدي صلاة الفجر خلال الشتاء أهمها ما يلي:

- احستاب الأجر والتوكل على الله ليعينه على الصلاة.

- الإكثار من الدعاء بالتيسير وأن يثبته الله على المواظبة.

- عقد النية قبل النوم بأن يصلي الفجر على وقته.

- الحرص على أن ينام الشخص على نظافة.

- تجنب المعاصي والذنوب قدر الإمكان.