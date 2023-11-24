مكياج ستروبينج خدعة جمالية جديدة تقضي على الكونتورينج.. ما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

كل يوم تتعدد حيل الفتيات في المكياج، فهو وسيلتهن للشعور بالسعادة، وتعتبر حيلة الكونتورينج من أهم حيل المكياج لتحديد الوجه، لكن من الخدع الجديدة ظهر وميض الستروبينج، الذي يعطي وميضًا للوجه ويحل محل الكونتور، وهي خاصية مستوحاة من الوميض الجذاب لكاميرا المصور، تم تصميم الوميض لإضاءة مظهر بشرتك، وتعزيز ميزاتك الطبيعية وجذب العين بتوهج جاهز للسجاد الأحمر، بحسب موقع «charlottetilbury» البريطاني.

ماهي خاصية «الستروبينج»؟

تعتبر خاصية الستروبينج من الحيل الجديدة في المكياج، والبديل للكنتور الذي يحدد الوجه، مستوحى من الوميض الجذاب لكاميرا المصور، تم تصميم الوميض لإضاءة مظهر بشرتك، تساعد على عكس الضوء على بشرتك، ما يمنحك إطلالة ساطعة ومشرقة مثل الماس.

طريقة التطبيق

وحتى تتطبقي الخاصية الجديدة البديلة للكنتور ضعي الهايلايتر بحيث يكون الضوء الطبيعي في وجهك، وغالباً ما يكون على عظام الوجه، عند الحواجب، وسط الجبين، عند الأنف والذقن، عوضاً من استخدام المكياج «المات» للتظليل.

الخطوة التالية من حيلة«الستروبينج» هي عند استخدام هذه التقنية، تأكدي من أن يكون باقي مكياجك خفيفاً؛ كي لا يبدو وجهك كالدمية بسبب كثافة المكياج.

- ضعي البودرة الخفيفة والحريريّة فوق مستحضر الأساس لتثبيته للمسة نهائية شفّافة ورقيقة، فبالإضافة إلى تأثير التمويه البصري الذي توفّره، إنها تخفّف ظهور الخطوط الرفيعة والشوائب وتضمن نتيجةً رائعة معزّزة للجمال وخالية من اللمعية.

نصائح يجب اتباعها

- لا تبالغي في استخدام هذه التقنية:«هناك خط رفيع بين الحصول على مظهر متوهج والظهور متعرقًا».

- إذا قمت بتطبيق كريم إضاءة أو كريم وامض على وجهك بالكامل، فسوف ينتهي بك الأمر إلى أن تبدو دهنيًا أو متعرقًا، الأمر كله يتعلق بالموضع الاستراتيجي للصيغة على النقاط العالية في وجهك.

- يجب عليك اختيار منتج ليس قاسيًا جدًا.