6 أخطاء شائعة تسبب انفجار حلة الضغط.. توقفي عنها فورا

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

على الرغم من فوائد حلة الضغط الشهيرة بـ«الحلة البرستو» في مطبخك، لكن هناك أخطاء كارثية يمكن أن تسبب انفجارها وتتحول من إناء للطهي إلى قنبلة موقوتة في بيتك، كما يمكن أن تؤدي هذه الحوادث إلى إصابات خطيرة وأضرار بالغة في ممتلكاتك، لهذا وجب التحذير من الأسباب الشائعة لانفجارات الحلة البرستو حتى تتجنبيها، بحسب موقع «vilesandbeckman» الأمريكي.

أسباب إنفجار حلة الضغط

وتشمل الأسباب الشائعة لإنفجار حلة الضغط التالي:

ارتفاع درجة الحرارة:

يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى انفجار حلة الضغط إذا لم تكن حذرًا، ويحدث ارتفاع درجة الحرارة عند تركها دون مراقبة لفترة طويلة أو عندما يكون مصدر الحرارة مرتفعًا.

تراكم الضغط الزائد

تحقق مما إذا كان طباخك يعاني من تراكم الضغط الزائد عن طريق فحص المقياس أو أصوات إطلاق البخار، فهذه علامات حيوية يجب الانتباه إليها، حيث أن تراكم الضغط المفرط يمكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث، وعندما يظهر مقياس الضغط مرتفعًا بشكل غير طبيعي، أو تسمع أصوات هسهسة أو إطلاق بخار خارجة عن المألوف، اتخذ إجراءً فوريًا، ثم قم بإيقاف تشغيل مصدر الحرارة وحرر الضغط بعناية باستخدام الطريقة المناسبة التي أوصت بها الشركة المصنعة.

أختام الغطاء أو الأقفال غير المناسبة

يجب أن يحافظ غطاء حلة الضغط على المحتويات الساخنة لأوعية الضغط الحديثة بشكل آمن، لسوء الحظ، يمكن أن يُغلق غطاء قدر الضغط أو يُغلق بشكل غير صحيح، مما يؤدي إلى انفجار يمكن أن يؤدي بسهولة إلى حروق من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

تهوية غير مناسبة

يمكن أن تمنع مشكلات التهوية غير المناسبة البخار من الهروب بأمان من جهازك، مما يؤدي إلى إصابات في اناء الضغط تتطلب علاجًا طبيًا فوريًا، إذ يمكن أن يتم إطلاق البخار الزائد مرة واحدة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى نفخ الشفة، مما يؤدي إلى إصابة الدماغ المؤلمة.

الأسلاك الخاطئة

في بعض الأحيان، يؤدي خلل في التصميم إلى خلل في الأسلاك في حلة الضغط، يمكن أن تؤدي الأسلاك الخاطئة إلى تعطل الجهاز أو تؤدي إلى نشوب حريق وإصابات بحروق.

أعطال الإشارة الرقمية

وأخيرًا، قد يكون جهاز مطبخك به عطل بالمؤشر الرقمي الذي يوفر لك معلومات غير صحيحة عن حالة طنجرة الضغط، قد تفتح قدر الضغط المعيب معتقدًا أنه آمن بسبب وجود معلومات رقمية غير صحيحة.