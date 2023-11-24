معطف الصوف الماكسي.. صيحة الشتاء الأكثر إثارة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

مع اقتراب فصل الشتاء، يبدأ الكثير من الناس في البحث عن الملابس المناسبة للحفاظ على الدفء في الأيام الباردة ويعتبر معطف الصوف الماكسي من أفضل الخيارات لإطلالة شتوية وثيرة وأنيقة.

وأوضحت مجلة "Instyle" أنه يأتي هذا الموسم بقصة أكبر من المقاس "أوفر سايز" تضفي على المظهر طابعاً عصرياً متحرراً.

وأضافت أنه يكتسي هذا الموسم بألوان كلاسيكية هادئة مثل الأسود، والبني، بلون الكاكاو، والأزرق البحري، بينما تزهو بعض الموديلات بالوردي بلون البونبون، في حين تتألق أخرى بنقوش المربعات أو بالتقليمات الرفيعة الأنيقة.

وأشارت “Instyle” إلى أن من الأفضل ارتداءه مفتوحاً، مع مراعاة أن تكون الملابس تحته بألوان تخلق تبايناً مثيراً معه.

وأردفت “Instyle” أنه معطف يغازل في المقام الأول المرأة طويلة القامة، مشيرة إلى أنه يمكن لقصيرة القامة أيضاً ارتداؤه شرط ارتداء حذاء بكعب عالٍ، يعمل على إطالة القامة بصرياً.

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