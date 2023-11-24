   اضطراب يحرم الأطفال من القراءة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

عسر القراءة هو اضطراب في التعلم يؤثر على قدرة الطفل على قراءة الكلمات بشكل صحيح وفهمها. يعاني الأطفال المصابون بعسر القراءة من صعوبة في ربط الأصوات بالحروف، مما يجعل من الصعب عليهم فك رموز الكلمات كما أنهم قد يواجهون صعوبة في فهم ما يقرأونه.

وأبرزها اضطراب بيولوجي عصبي ناجم عن خلل وراثي يؤدي إلى قلة اتصال الروابط العصبية في مركز اللغة في الدماغ بشكل كاف.

وتشمل الأسباب الأخرى أيضاً ضعف السمع، أو البصر، أو مشاكل التركيز، بسبب اضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه.

ومن الأسباب أيضاً المشاكل الاجتماعية والنفسية مثل انفصال الوالدين أو التعرض للتنمر.

ويجب استشارة طبيب نفسي أو متخصص في التخاطب فور ملاحظة علاماته لتحديد سببه والعلاج في الوقت المناسب.

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