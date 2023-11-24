الولادة المبكرة المبرمجة.. طوق النجاة للأم والطفل في تسمم الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - تسمم الحمل هو حالة خطيرة يمكن أن تصيب النساء الحوامل بعد الأسبوع العشرين من الحمل ويمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، ووجود بروتين في البول، وتورم في اليدين والقدمين والكاحلين.

ووفقا لما ورد عبر موقع "ذا كونفيرسيشن"، شارك في الدراسة 565 امرأة مصابة بتسمم الحمل في 9 مواقع في الهند، وزامبيا، وولدن بين 34 و37 أسبوعاً من الحمل في غياب مؤشر فوري على الولادة المبكرة.

ووجدت الدراسة أن الولادة المبكرة المبرمجة تقلل بشكل كبير من خطر وفاة الجنين بـ 75%ـ و لم تتسبب في زيادة خطر حاجة الوليد إلى وحدة الرضع، أو زيادة المضاعفات قصيرة المدى بعد الولادة، مثل صعوبات التنفس، أو التغذية.

وأظهرت النتائج أن هذه الولادة في هذا التوقيت من الحمل قللت خطر إصابة الأم بارتفاع ضغط الدم الشديد. ومعدلات المضاعفات الأخرى، مثل انفصال المشيمة.

ويؤثر اضطراب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل على أعضاء متعددة، بينها الكبد، والكلى، والقلب، والدماغ، ونظام تخثّر الدم، إضافة إلى نمو الجنين وتطوّره، وعالمياً تموت حوالي 46 ألف امرأة كل عام بسبب هذا الاضطراب.

ويبلغ معدل وفيات الأمهات حالياً في العالم 223 لكل 100 ألف. والهدف في إطار أهداف التنمية المستدامة هو خفضه إلى 70 لكل 100 ألف مولود بحلول 2030.

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