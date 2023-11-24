مش بس الزعل.. هل تشير العلامات الزرقاء في جسم النساء عند الاستيقاظ لمرض خطير؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتفاجأ عديد من الأشخاص بوجود بعض العلامات الزرقاء في أماكن متفرقة من الجسم عند الاستيقاظ من النوم، دون معرفة الأسباب العلمية أو الطبية وراء هذه العلامات، ففي كثير من الروايات يذهب البعض، إلى أنه نتيجة «الشعور بالزعل» قبل الذهاب للنوم، فيعتقد كثيرون أن الأمر متعلق بالأثر النفسي فقط.

وتعد السيدات الأكثر عُرضة لظهور هذه العلامات، ويرجع البعض السبب إلى «متلازمة جاردنر دايموند»، التي تُصيب النساء بسبب الضغوطات العاطفية.

ورغم انتشار هذه الرواية، فإن هذه العلامات الزرقاء قد تكون نتيجة لعوامل مختلفة، وتحتاج إلى تقييم طبي لمعرفة السبب الدقيق لها.

طبيب قلب يوضح سبب ظهور العلامات الزرقاء

تحدث الدكتور محمود عبدالحميد، استشاري القلب والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، لـ«هُن»، عن واحد من أسباب ظهور البقع الزرقاء على الجسم فور الاستيقاظ من النوم، والتي عادًة ما تكون مصحوبة بتورم جزء من الجسد، موضحًا إن الأمر قد يتعلق بالانسداد في الأوردة، مع النزيف تحت الجلد، بسبب انخفاض في الصفائح الدموية، التي قد تصل للسيولة في الدم في النهاية.

وأشار استشاري أمرض القلب والأوعية الدموية، إلى أن السبب قد يعود لارتفاع درجات الحرارة، أو الإصابة بالكدمات التي تحدث بشكل تلقائي دون التعرض لصدمة أو تناول أدوية مسكنات أو سيولة أو وجود مرض في الدم أو الشعيرات الدموية أو مرض في الكبد أو الكلى.

وكان الدكتور جمال شعبان، استشاري أمرض القلب والأوعية الدموية ورئيس المعهد القومي للقلب سابقًا، ذكر من قبل في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، أن السبب الرئيسي لظهور هذه العلامات، هي الإصابة بـ«كدمات الزعل» أو «متلازمة جاردنر دايموند»، التي تكون أكثر شيوعًا لدى النساء نتيجة الضغوط العاطفي، وتصيب غالبًا الذراعين والساقين أو الوجه.

سبب ظهور الكدمات الزرقاء بالجسم

وكان موقع «webmd» الطبي، أشار إلى عديد من الأسباب التي تتسبب فى ظهور تلك البقع ومنها:

انقطاع الدورة الدموية

عند النوم قد يقل تدفق الدم إلى بعض مناطق الجسم، وعندما تستيقظ، قد تظهر علامات زرقاء مؤقتة، نتيجة لعدم توزيع الدم بشكل جيد في تلك المناطق.

ضغط الأشياء على الجلد

إذا كان هناك ضغط مستمر على جزء من الجسم خلال النوم، مثل النوم على يد أو استخدام وسادة غير ملائمة، فقد يظهر احمرار أو علامات زرقاء بشكل مؤقت.

احتكاك الجلد

قد يحدث احتكاك بين بعض الأنسجة الجلدية خلال الحركة أثناء النوم، مما يؤدي في بعض الحالات إلى ظهور علامات زرقاء.

مشكلات في الدورة الدموية

في بعض الحالات، قد تكون هذه العلامات الزرقاء نتيجة لمشكلات في الدورة الدموية مثل انخفاض ضغط الدم أو مشكلات في القلب.

مشكلات صحية أخرى

قد ترتبط هذه العلامات بمشكلات صحية أخرى مثل الاضطرابات الوعائية أو نقص فيتامينات معينة مثل فيتامين ك، وعلى كل كن حريصًا، فإذا كانت هذه العلامات تظهر بانتظام أو تسبب قلقًا، فمن الأفضل استشارة الطبيب لإجراء التقييم اللازم والتأكد من عدم وجود مشكلة صحية أكثر خطورة.