5 وصايا لا تهمليها يوم الجمعة.. اغتنمي ساعة استجابة الدعاء وكوني من الفائزين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الجمعة من الأيام المميزة في الإسلام، ولدى جموع المسلمين حول العالم، ففيه فرصة لاستجابة الدعاء، ومساحة كبيرة للتعلم والارتقاء الروحي من خلال الخطبتين اللتين تُلقيا في صلاة الجمعة، إذ يمكن للمسلمين أن يستفيدوا من العبر والمواعظ والنصائح وعديد من الأمور الدينية والحياتية، وبعض الأعمال والسُنن التي يُستحب القيام بها في يوم الجمعة لاستقبال بركاته وثوابه العظيم.

فضل يوم الجمعة

يوم الجمعة له فضل عظيم، وفقًا لما ذكرته دار الإفتاء المصرية، فهو من خصائص الأمة المحمدية كما أن يوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين؛ كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفضل أيام الأسبوع، خصَّه الله تعالى بعدة خصائص لمزيد فضله ولبيان مكانته؛ فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ»، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ» رواه مسلم.

ووفقًا لما ذكرته «الإفتاء» عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، من مات في يوم الجمعة أو ليلتها وقاه الله فتنة القبر، مستندة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ» رواه أحمد والترمذي.

من أهم فضائل يوم الجمعة

الغُسل والتطيب:

من السنة النبوية أن يغتسل المسلم ويتطيب قبل الصلاة، حيث يُفضل الاستحمام وارتداد أفضل الثياب واستعمال العطر.

قراءة سورة الكهف:

يوصى بقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، ففي الحديث الشريف أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين.

الإكثار من الصلاة على النبي:

الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة تُعد مستحبة وتزيد في الثواب.

الحضور والمشاركة في الجمعة:

الحضور إلى صلاة الجمعة مبكرًا، والاستماع إلى الخطبتين المتتاليتين مع الاهتمام والانصات.

الدعاء في هذه الأوقات:

هناك أوقات مستحبة للدعاء في يوم الجمعة، وهي من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، فتلك الفترة مباركة لطلب الخير والرزق.

وكانت دار الإفتاء، نوهت إلى بعض الوظائف التي يستحب للمسلم ألا يغفل عنها، ومن ذلك الغُسل يومها، ولبس أحسن الثياب، والأبيض أفضلها، والتعطر، والتبكير لصلاة الجمعة، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقراءة سورة الكهف، ومن الوظائف أيضًا التماس ساعة الإجابة؛ فقد ورد في عدة أحاديث أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يرد فيها الدعاء.