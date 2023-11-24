شُوهدت في 85 % من المرضي.. 8 أعراض تكشف نقص فيتامين ب 12

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يلعب فيتامين ب12 دورًا ضروريًا في عديد من العمليات الحيوية في الجسم، بما في ذلك إنتاج خلايا الدم الحمراء، وصحة الأعصاب، ووظائف الدماغ.

ويؤدي نقص مستوياته عن الحد الطبيعي إلى ظهور مجموعة من الأعراض مثل، التعب والإرهاق، وتنميل اليدين.

ولكن أشار مقال نُشر في المجلة الطبية البريطانية إلى أن، هناك 8 أعراض تظهر في الأعصاب شُوهدت في 85 % من المرضى، كتحذير لنقص مستويات هذا الفيتامين بالجسم، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

- خدر

يحدث الخدر عندما لا تتمكن الأعصاب من إرسال الإشارات إلى الدماغ، وهو فقدان الشعور في جزء من الجسم، مثل الشعور بالحرقان أو الوخز أو التنميل في اليدين والقدمين والوجه والرقبة.

- ضعف التوازن

من الأعراض التي تنذر بنقص فيتامين ب 12، ويشمل فقدان التوازن أثناء المشي أو الشعور بعدم التوازن.

- طنين الأذن

سماع صوت في الأذن أو الرأس لا مصدر له في العالم الخارجي، ويبدو هذا الصوت كالرنين أو الأزيز، والهسهسة ، والخفقان، أو ضوضاء أخرى.

- الرنح

هو مصطلح طبي لمجموعة من الاضطرابات التي تؤثر في التنسيق والتوازن والكلام، ويحدث في أي جزء من الجسم، عندما لا تتمكن الأعصاب من إرسال الإشارات بشكل صحيح إلى العضلات المسؤولة عن تنسيق الحركة.

- اعتلال النخاع

هو حالة ناجمة عن ضغط العمود الفقري، وتشمل أعراضه التحذيرية ألما في الرقبة والظهر، وخز وخدر، ضعف في الذراعين والساقين والقدمين، فضلا عن، مشاكل التوازن أو التنسيق، وفقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.

- التشنج

يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى مجموعة من الأعراض، بما في ذلك تشنج الجسم، وهو ضيق عضلي غير طبيعي بسبب تقلص العضلات لفترة طويلة.

- الخلل اللاإرادي

يسبب انخفاض مستويات فيتامين ب 12 تلف الأعصاب، ما يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض، مثل الخلل اللاإرادي.

وتشمل أعراضه، الدوخة والإغماء عند الوقوف وصعوبات الجهاز الهضمي، والتعرق.

لذا، إذا واجهت أيا من هذه الأعراض، عليك الذهاب للطبيب المختص فورًا.

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