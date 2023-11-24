مفسرة أحلام تحذر من رؤية هذه الحشرة في المنام: "من أسوأ الأشياء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تعد رؤية حشرة البرص في المنام من الرؤى التي تُثير الخوف والقلق لدى كثيرين، وذلك بسبب شكل هذه الحشرة وطبيعتها.

لكن هل تعلم ما تفسير رؤية البرص في المنام؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما ذكرته مفسرة الأحلام صوفيا زادة، خلال استضافتها ببرنامج "كلام هوانم"، الذي تقدمه الإعلامية "عبير الشيخ"، والمُذاع على قناة الحدث اليوم".

قالت صوفيا: "البرص من أخطر الأشياء ومن الرؤيا غير المستحبة التي يراها الحالم في المنام".

وتابعت: "تشير رؤية البرص في المنام إلى وجود عدو أو شخص مخادع يحاول إيذاءك".

وأضافت: "يرمز أيضًا إلى تعرض الرائي للمشاكل والصعوبات، والشعور بالنكد والقلق".

واستكملت: "بينما تدل رؤية البرص يسير على الحائط، إلى امرأة تحاول تدمير استقرار الحياة الأسرية للحالم".

وأضحت: "رؤية البرص يسير على الأرض، علامة على أن الرائي وأفراد عائلته يتعرضون للمشكلات".

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