انقذ حياتك والآخرين.. 8 علامات تخبرك بـ أزمة قلبية على وشك الحدوث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

على الرغم من أن النوبات القلبية ترتبط بشكل أكثر شيوعًا بكبار السن، فمن الضروري إدراك أنها يمكن أن تحدث عند الشباب أيضًا.

من المهم ملاحظة أن الأعراض يمكن أن تختلف، ولن يعاني الجميع من نفس العلامات، وإذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني من أي من الأعراض التالية، فاطلب العناية الطبية على الفور:

ألم غير مبرر في الصدر

في حين أن ألم الصدر أو الانزعاج يعد من الأعراض الشائعة، إلا أنه قد لا يكون دائمًا شديدًا، يمكن أن يظهر على شكل ضغط أو ضيق أو إحساس بالضغط في الصدر.

ألم في الجزء العلوي من الجسم

قد يمتد الألم أو الانزعاج إلى ما هو أبعد من الصدر إلى مناطق مثل الذراعين (خاصة الذراع اليسرى) أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو حتى المعدة.

من المهم الانتباه إلى أي أحاسيس غير عادية في هذه المناطق.

يمكن أن يكون الألم في الفك أو الجزء العلوي من الظهر، والذي قد يخطئ في تفسيره لألم أو توتر في العضلات، أحد أعراض الأزمة القلبية.،

من الضروري النظر في هذه الأعراض في سياق العلامات التحذيرية الأخرى.

ظهور علامات تشبه عسر الهضم بشكل متكرر

قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض تشبه عسر الهضم أو حرقة المعدة.

إذا كانت هذه الأعراض غير عادية أو مصحوبة بعلامات تحذيرية أخرى، فلا ينبغي تجاهلها.

صعوبة التنفس

صعوبة التنفس أو ضيقه، حتى بدون ألم في الصدر، يمكن أن يكون علامة على نوبة قلبية، قد يحدث هذا العرض مع أو بدون مجهود.

الشعور بالتعب طوال الوقت

التعب الشديد وغير المبرر، خاصة إذا كان مفاجئًا أو شديدًا، يمكن أن يكون مؤشرًا على وجود مشكلة في القلب، وقد يكون مصحوبًا بالضعف أو الشعور بالدوار.

التعرض للتعرق البارد

يمكن أن يكون التعرق الغزير، وخاصة العرق البارد أو الرطب، علامة تحذيرية لأزمة قلبية، قد يحدث هذا بشكل مستقل أو جنبا إلى جنب مع أعراض أخرى.

الإصابة بالغثيان أو القيء

قد يعاني بعض الأفراد، وخاصة النساء، من الغثيان أو القيء كأحد أعراض الأزمة القلبية، ومن المهم عدم تجاهل هذه الأعراض، خاصة عندما تحدث مع علامات تحذيرية أخرى.

الشعور بالدوخة

يمكن أن يرتبط الشعور بالدوار أو التعرض لنوبات الإغماء بنوبة قلبية، خاصة إذا كانت هذه الأعراض مفاجئة أو غير مفسرة.

تعرف على عوامل الخطر

من المهم التأكيد على أنه ليس كل النوبات القلبية تظهر عليها نفس الأعراض، وقد يعاني بعض الأفراد من علامات غير نمطية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض عوامل الخطر، مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم والسكري والتاريخ العائلي لأمراض القلب، يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية لدى الشباب.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني من أعراض قد تشير إلى نوبة قلبية، فاطلب العناية الطبية الطارئة على الفور، فالتدخل المبكر أمر بالغ الأهمية لتحقيق نتائج أفضل.

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