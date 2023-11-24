بخصومات تصل لـ 50%.. إقبال ضعيف على مول سيتي ستارز في "البلاك فرايداي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تصوير- محمود بكار

تبدأ اليوم فترة الخصومات السنوية والمعروفة بأسم "بلاك فراي داي"، والتي تستمر حتى يوم 30 نوفمبر، وتشهد الأسواق حالة من انخفاض الأسعار على مختلف السلع بما في ذلك الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية، وعروض توفير كبيرة.

وفي اليوم الأول، شهد مول سيتي ستارز، الموجود في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، حالة من الركود في عمليات الشراء، بالرغم من العروض والتخفيضات المتاحة في مختلف المحلات التجارية بالمول.

وإليكم أبرز العروض والتخفيضات في "مول" سيتي ستارز، وفقا لجولة "الخليج 365".

متاجر الحلوى

أعلنت متاجر الحلوى الموجودة بالمول خصومات تصل لـ 20%، على مختلف أنواع الحلوى والمكسرات.

متاجر الملابس

علقت متاجر الملابس النسائي والرجالي وأيضا متاجر البذل والملابس الكلاسيكية، وملابس النوم لافتات تشير إلى خصومات تصل لـ 30% على بعض القطع، و 50% على أخرى.

متاجر الأحذية والشنط

أعلنت المتاجر والعلامات التجارية الشهيرة لبيع الأحذية والشنط عروض قوية على القطع المتاحة بالمتجر، وهي شراء قطعة وتحصل على الثانية مجانا، وخصومات تصل إلى 50%، وأبرز تلك العلامات التجارية "pixi" و"توري بريتش".

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