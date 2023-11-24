"مرض غامض يصيب الكلاب".. هل هو بداية جائحة جديدة - وقد ينتقل للإنسان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

أعلنت إدارة الدواء الأمريكية عن تفشي مرض تنفسي غامض يصيب الكلاب في الولايات المتحدة الأميركية، وتم الإبلاغ عنها في أكثر من ولاية حتى الآن بما في ذلك كاليفورنيا، وكولورادو، إلينوي ونيو هامبشاير، ونيفادا.

ووفقًا لما جاء في صحيفة "nytimes" ، وقال أطباء بيطريون إنه تم الإبلاغ عن مرض تنفسي غير مفهوم يصيب الكلاب في أكثر من ولاية، وقد أثر على مجموعة من السلالات.

الأعراض

وأشار الأطباء إلى أن الكلاب تصاب بالسعال والحمى والخمول وفقدان الشهية بشكل متقطع، والمرض يؤدي إلى دخول المستشفى ووفاة الكلاب الأكبر سنا أو أولئك الذين يعانون مشاكل صحية أكبر.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصاء رسمي لعدد الإصابات، أوضح الأطباء البيطريون أنهم عالجوا الكثير من الكلاب الذين عانوا من هذه الأعراض في الأشهر القليلة الماضية، وأُبلِغ عن حالات في أربع ولايات على الأقل، كولورادو وماساتشوستس وأوريجون ورود آيلاند، لكن الخبراء يشتبهون في أن المرض أكثر انتشارًا.

وقالت الدكتورة ليندسي جانزر، الطبيبة البيطرية والرئيسة التنفيذية لمركز نورث سبرينجز للإحالة البيطرية في كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو، إنها عالجت حوالي 35 كلبًا مصابًا بالمرض منذ أواخر أكتوبر.

وأضافت أنها عالجت كلابًا مصابة من مجموعة من السلالات والأعمار المختلفة، معلقًة إن بعضهم كان يعاني فقط من السعال والبعض الآخر يعاني من الالتهاب الرئوي.

وأكدت الدكتورة جانزر إنها تخشى أن يرى الأطباء البيطريين زيادة في الحالات مع قيام المزيد من المالكين بإيواء كلابهم أو إرسالهم إلى الرعاية النهارية خلال العطلات، للرعاية الطبية.

ومنذ منتصف أغسطس، أبلغ الأطباء البيطريين في ولاية أوريغون عن أكثر من 200 حالة، وفقًا للجمعية الطبية البيطرية الأمريكية.



هل المرض معدي؟



قال الدكتور ستيفن كوتشيس، كبير المسؤولين الطبيين في جمعية أوريجون الإنسانية، إنه لا يريد أن يشعر الناس بالذعر لأن هذا الرقم يمثل عددًا صغيرًا من الكلاب في الولاية، ولكنه ليس معدي ولكن يجب على مالكين الكلاب أخذ حذرهم.



واستكملت: "نحن لا نشهد ارتفاعا طفيفا في أمراض الجهاز التنفسي خارج التوقعات العادية للحيوانات الأليفة التي قد تصاب بأمراض الجهاز التنفسي، معلقًا أن هناك العديد من أمراض الجهاز التنفسي التي يمكن علاجها".

مدة الإصابة من أسبوع لـ ثلاثة أسابيع

وعلى سبيل المثال، قد تظهر على الكلاب المصابة بسعال الكلاب أعراض مشابهة، مثل السعال وقلة الشهية والحمى والخمول، والتي عادة ما تختفي خلال أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، ولا ينبغي للمالكين أن يشعروا بالقلق إذا ظهرت على كلابهم أعراض هذا المرض الناشئ ولكن يجب أن يكونوا على استعداد لتصدي المرض والرعاية الصحية اللازمة.

وارد فت: "لقد مررنا جميعًا بكوفيد، وأود أن أقول إذا ظهرت على كلبك علامات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، فاعزله في المنزل، واتصل بالطبيب البيطري، وقم بفحصه".

وقال الدكتور كيرت ويليامز، مدير مختبر أوريجون للتشخيص البيطري في كلية كارلسون للطب البيطري، الكلاب يمكن أن تتعافى من أمراض الجهاز التنفسي من تلقاء نفسها أو بمساعدة المضادات الحيوية، لكن هذا ليس هو الحال دائمًا مع هذا المرض الأخير.

ويفترض بعض الأطباء البيطريين في ولاية أوريجون أنه يمكن أن يكون المرض فيروسيًا لأن الكلاب التي عالجوها لم تستجيب للمضادات الحيوية، ولم يتوصلوا إذا كان المرض ناجماً عن بكتيريا أو فيروس.

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