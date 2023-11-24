حسام موافي يحذر من علامة تظهر في العين تكشف عن مرض خطير في المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

زغللة العين من المشكلات الصحية الشائعة، وغالبًا ما يربطها البعض بأنها علامة على وجود مشكلة صحية في العين، ويمكن التعامل مع الأمر ببساطة، ولكنها قد تكون علامة على مشكلة خطيرة في المخ.

لذا في هذا الصدد، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن عدم وضوح الرؤية والشعور بزغللة في العين، ليس بالضرورة أن ترتبط بصحة العين، يمكنها أن تكون بمثابة إنذار على الإصابة بمشكلة خطيرة في المخ.

وأضاف موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المرض الخطير التي يمكن للعين إنذارك به، هو الإصابة بارتفاع في ضغط المخ، حيث ينتج عنه حدوث تورم في العصب البصري، وبالتالي يجعلك تشعر بالزغللة في العين.

وأوضح أستاذ الحالات الحرجة، أن هناك أعراضاً أخرى يجب مراقبتها في حالة ظهورها مع زغللة العين، حيث تكون علامات تأكيده على الإصابة بالمرض، وتشمل ما يلي :

- الشعور بصداع شديد.

- القيء المفاجئ دون الشعور بغثيان.

وختم موافي حديثه قائلًا، إن عادة ما يقوم الطبيب المختص بإجراء فحص للاطمئنان على قاع العين، وتحديدًا العصب البصري، مع عمل فحوصات لازمة خاصًة إذا تم ملاحظة تورم، ويكون عبارة عن أشعة مقطعية على المخ، وعمل رنين مغناطيسي.

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