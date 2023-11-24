خطأ شائع عن الفنانة شويكار تكشفه ابنتها.. «ما يتداوله الناس غير صحيح»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في الساعات الماضية، تصدرت الفنانة شويكار مواقع البحث؛ بسبب تاريخ ميلادها، إذ يعتقد الكثير من الناس، أنه يوم 24 نوفمبر الجاري، وهذا غير صحيح، لذلك خرجت ابنتها منة الله الجواهرجي في تصريحات خاصة لـ«هُن» توضح اليوم الحقيقي لميلاد «جميلة الشاشة».

خطأ في عيد ميلاد شويكار

لمدة عامين أو أكثر، تحتفي بعض الصحف الشهيرة والمواقع المختلفة عبر الإنترنت بذكرى ميلاد شويكار في 24 نوفمبر، وهو ما يوافق اليوم، لكن هذا التاريخ غير دقيق، وصححته ابنتها منة الله الجواهرجي؛ إذ قالت في تصريحات لـ«هُن» إن التاريخ الحقيقي لميلاد والدتها ليس اليوم: «يوم ميلادها 4 نوفمبر الذي يوافق عيد الحب».

منة الله الابنة الوحيدة لشويكار

وعلى الرغم من علاقة الحب بين شويكار وفؤاد المهندس، التي كللت بالزواج من سيدته الجميلة، ورحلة استمرت 20 عامًا قبل الانفصال، لكنه لم ينجب منها، وتعتبر منة الله الجواهرجي ابنتها الوحيدة التي أنجبتها من زوجها الأول المحاسب حسن نافع الجواهرجي.

وتحمل منة الكثير من ملامح الشبه بوالدتها شويكار، خاصة أن فارق السن بينهما ليس كبيرا، فأنجبتها في عمر الـ17 عامًا.

وبحسب تصريحات تلفزيونية لها، فإن منة تربت مع ابني الفنان فؤاد المهندس محمد وأحمد، ورفضت والدتها الإنجاب مرة أخرى غيرها: «لما اتجوزوا كان نفسه يخلف من ماما، قالت له بص يا فؤاد عشان نربط بين منة ومحمد، لازم يبقي في طفل مشترك، هنحب اللي جي أكتر، وأنا معنديش استعداد أحب حد أكتر من بنتي، وانت ولادك دول في عنيا ومنة وأحمد ومحمد هيبقوا أخوات، واحنا نحاول نعيش إنهم يبقوا اخوات، في الأول زعل، لكن لما لاقانا بنتعامل مع بعض حلو خلاص».