وفري فلوسك وجهزيها على الغدا.. كفتة الحاتي والكباب بطريقة مضبوطة 100%

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كفتة الحاتي والكباب أشهر أكلات العزومات، لذلك إذا كان لديك عزومة تريدين فيها طهي تلك الوجبات الشهيرة والذيذة، تعرفي على طريقة موفرة لكفتة الحاتي والكباب بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي، نقدمها لكِ في السطور التالية، ولا يشترط تقديمها في العزومات ويمكن تقديمها على الغداء أيضًا.

مقادير كفتة الحاتي

- بقدونس.

- طماطم.

- لحمة مفرومة.

- بصل.

- زيت.

- ملح.

- فلفل.

طريقة التحضير:

لتحضير كفتة الحاتي المشوية، في البداية افرمي البصل جيدا، حتى يُصفى جيدا من المياه، وبعدها اخلطي اللحم المفروم والبصل والبهارات المكونة من الفلفل الأسود والملح.

وفي الخطوة التالية، افرمي المكونات المختلفة في كبة كهربائية، حتى تصبح على شكل عجينة متماسكة، وبعدها ابشري الطماطم واخلطيها مع ماء البصل، وشكلي العجينة على شكل أصابع في الأسياخ.

أخيرًا ضعي الخليط وماء الطماطم على شواية ساخنة، وبعدها ضعهيا في صينية وأدخليها الفرن حتى تصبح ناضجة جاهزة للتناول.

الكباب على طريقة الحاتي

- كيلو لحم ضاني أو بقري مقطع مكعبات.

- بصلة كبيرة مقطعة مكعبات.

- فلفل ملون مقطع.

- عصير 2 بصلة كبيرة.

- ثمرة طماطم كبيرة.

- 3 فصوص ثوم مهروسة.

- ¼ كوب خل.

- 2 ملعقة كبيرة كاتشب.

- ملعقة كبيرة صويا صوص.

- ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

- ½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

- ¼ ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

- ¼ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.

- ملعقة صغيرة عسل.

- ملح وفلفل أسود.

طريقة الحضير

ولتحضير كباب الحاتي أولًا يخلط عصير البصل والطماطم والخل والكاتشب والثوم وصوص الصويا والبهارات والكزبرة والقرنفل والحبهان والعسل والملح الفلفل الأسود، في الخلاط الكهربائي.

في الخطوة التالية يخلط اللحم والتتبيلة في وعاء عميق ويغطى بورق نايلون، لمدة لا تقل عن 4 ساعات، أو لليلة كاملة.

- يسخن الفرن عند درجة حرارة 200، ثم ادهني الجريل بقليل من الزيت، ثم تضاف قطع اللحم، وتترك حتى تأخذ لون الشواء.

-وبعدها يرفع اللحم ثم توضع مكعبات البصل والفلفل الملون، ويقلب لمدة 3 لـ5 دقائق.