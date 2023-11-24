هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الموز على الريق - مفاجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الموز من الفواكه الشائعة والمفضلة لدى العديد من الأشخاص نظرًا لمذاقها اللذيذ، وفوائده الصحية المختلفة، ويعشق الكثير تناوله على الريق دون معرفة تأثير ذلك على الصحة.

لذا في السطور التالية سوف نتعرف على تأثير تناول الموز على الريق، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "The health site".

يضر صحة القلب

تناول الموز على معدة فارغة يتسبب في حدوث خلل بالتوازن بين المغنيسيوم والكالسيوم في الدم، نتيجة لارتفاع تركيز المغنيسيوم في الموز، وبالتالي يمكن أن يضر بصحة القلب، وقد يعرضك لخطر توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.

ارتفاع نسبة السكر في الدم

يحتوي الموز على السكريات لذا تناوله على معدة فارغة يمكن أن يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم، ويمكن أن ينتج عن ذلك أعراض مزعجة مثل الشعور بالتعب والصداع، لذا يجب الحرص على عدم تناوله على الريق صباحًا ليتمكن من إتمام المهام اليومية.

اضطراب في المعدة

السبب الرئيسي الآخر وراء عدم بدء يومك بالموز هو الطريقة التي يعمل بها وظائف معدتك. يحتوي الموز على البكتين، وهو نوع من الألياف التي يمكن أن ترتبط بحمض المعدة وتبطئ عملية الهضم. هذا يمكن أن يجعلك تشعر بالانتفاخ وعدم الراحة.

انخفاض امتصاص الحديد

فاكهة الموز غني بالبوتاسيوم، الذي يمكنه أن يتداخل مع امتصاص الحديد، وبالتالي مع ظهور العديد من الأعراض المزعجة ومنها تعب غير معتاد، شحوب البشرة، الصداع، وغيرها، لذا الحالات التي تعاني من نقص الحديد يجب التوقف عن تناوله.

زيادة الوزن

يعد الموز غنياً بالسعرات الحرارية، لذا فإن تناوله على الريق يزيد من السعرات الحرارية التي تدخل إلى الجسم، وبالتالي يزداد الوزن بشكل واضح.

يؤثر على عملية التمثيل الغذائي في الجسم

تناول الموز على معدة فارغة يمكن أن يؤثر على معدل التمثيل الغذائي في الجسم ويؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي بأكمله.

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