أعراض تحذيرية تكشف إصابتك بتسمم الدم.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

تسمم الدم هو حالة خطيرة تحدث عندما تدخل البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات إلى مجرى الدم وتتكاثر ويمكن أن تنتشر هذه الكائنات الحية الدقيقة من أي مكان في الجسم، بما في ذلك الجلد أو الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي وفقًا لما قال سعيد شلبي أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث لمصراوي.

أعراض تسمم الدم

تبدأ أعراض تسمم الدم بالظهور بسرعة كبيرة، وتشمل الأعراض الأولية الأكثر شيوعاً ما يلي:

قشعريرة في الجسم.

حمى.

تسارع دقات القلب.

تسارع معدل التنفس.

قد تظهر أيضًا أعراض أخرى، مثل:

الشعور بالدوار أو الإغماء.

الشعور بالضيق في الصدر أو صعوبة في التنفس.

ألم في العضلات أو المفاصل.

الغثيان أو القيء أو الإسهال.

تغير لون الجلد إلى اللون الأزرق أو الأرجواني.

علاج تسمم الدم

يتطلب تسمم الدم علاجًا فوريًا بالمضادات الحيوية أو مضادات الفطريات أو مضادات الفيروسات، حسب نوع الكائن الحي المسبب.

قد يتطلب المريض أيضًا السوائل الوريدية أو أدوية أخرى للحفاظ على استقرار حالته الصحية.

نصائح مهمة للوقاية من تسمم الدم.

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من تسمم الدم، مثل:

الحفاظ على نظافة جيدة.

غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، خاصةً بعد استخدام المرحاض أو تغيير الحفاضات أو لمس الحيوانات الأليفة.

طهي الطعام جيدًا.

عدم تناول الأطعمة الفاسدة أو الملوثة.

الحصول على التطعيمات الروتينية.

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